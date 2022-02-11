Петр насаждал, а Путин искореняет: кто и как на Руси боролся за и против курения

Петр I (в центре) и Александр Меншиков (с лентой) предлагают перекурить строителям Санкт-Петербурга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ЧТО ГРОЗНЫЙ?

Часто во всем обвиняют Петра. Мол, он приучил Русь к курению. Но история табака у нас уходит корнями к Ивану Грозному. По одной версии, английский моряк Ричард Ченслор в 1553 году отправился по Северному морскому пути искать Китай. Забрел в Белое море и удивился, что тут не индийцы. Местные гонца к царю отправили, и тот Ченслора принял. Так зародились русско-английские отношения, а вместе с теми кораблями приплыл и табак - дюжина бочек. Другая версия - «адскую траву» возили аптекари и врачи из Речи Посполитой.

Бороться с привычкой стали в 1634-м. Власти начинают первую в истории антитабачную кампанию: нарушение запрета каралось смертью с конфискацией! В 1649-м запрещалось даже нюхать табак - этот грех приравнивался к убийству сына или дочери. Провинившимся отрезали носы, выдирали ноздри...

ПРИМЕР РОМАНОВЫХ

Петр Великий в 1697 году издал указ: «Продавать оный явно в светлицах при кабаках». В 1705 году появляется «казенная табачная продажа».

Императрица Екатерина II очень уважала сигары, как и ее муж Петр III. Но слабостью для нее был табак нюхательный. Его специально для нее выращивали в Царском Селе.

Александр I предпочитал трубку. Александр II выписывал из Персии кальянный табак. Заядлым курильщиком был и Александр III. В его рабочих кабинетах всегда были и пепельницы, и спичечницы, и зажигалки, и гильотинки для сигар - от лучших ювелиров. И хотя царь-миротворец предпочитал папиросы, он покуривал и крепкие гаванские сигары.

А вот Николай II сигар не выносил. Он предпочитал папиросы с египетским табаком высшего сорта. Обычно выкуривал по 2 - 3 папиросы зараз. А после отречения в 1917 году «выкурил около 8 тысяч папирос».

ГЕНСЕКИ-КУРИЛЬЩИКИ

А с революцией как отрезало. За всю советскую эпоху только два руководителя имели эту вредную привычку. Иосифа Сталина трудно представить без любимой трубки. Распространено мнение, что «вождь народов» не пользовался трубочным табаком, а разламывал папиросы «Герцеговина флор» и набивал трубку ими. Но есть свидетельства, что Иосифу Виссарионовичу привозили британский табак высшего сорта Edgeworth Sliced и Prince Albert.

Когда в 1940-е врачи запретили ему трубку, Сталин перешел на папиросы «Герцеговина флор», которые делали по спецзаказу на фабрике «Ява» из особого балканского табака из Герцеговины.

Другим генсеком-курильщиком был Леонид Брежнев. При нем появились сигареты «Союз - Аполлон» - в честь первого советско-американского полета, из-за границы стали везти «Мальборо» и «Кент». Сам генсек долго курил «Беломор», потом перешел на короткие «Новость» и «Краснопресненские». В последние годы отдавал предпочтение американским Winston.

Когда врачи запретили Брежневу курить, специально для него был изготовлен особый портсигар с таймером и блокировкой - он открывался только раз в 40 - 50 минут.

НЫНЧЕ - ЗОЖ

Из современных политиков самый известный курильщик, пожалуй, глава МИДа Сергей Лавров. Хотя этот «титул» опровергался в последнее время представителем МИДа Марией Захаровой.

«Это в большей степени осталось традицией, нежели необходимостью, - говорила она в интервью «КП». - По итогам переговоров с коллегами он может поддержать беседу, в том числе выкурив сигарету. Но времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком, в прошлом».

А вот во время работы в ООН у Лаврова был конфликт с тогдашним генсеком Организации Кофи Аннаном. Тот попытался ввести запрет на курение в штаб-квартире в Нью-Йорке. Но Лавров заявил, что здание ООН - международная, а не американская территория.

Один из главных противников курения в России - Владимир Путин. В 2010-м он, будучи премьером, призвал курящих министров отказаться от пагубной привычки. «Кто из членов правительства курит?» - спросил тогда прямо на заседании.

Известно, что Сергей Шойгу бросил. Да так, что СМИ облетела новость, будто министр-де хочет исключить сигареты из солдатского довольствия. Но дальше слухов эта тема не пошла.

Самыми заядлыми на тот момент в Кабмине считались Сергей Иванов, Сергей Шойгу, Александр Жуков, Александр Хлопонин, Сергей Лавров и Дмитрий Козак. «Курит, как паровоз», - говорил в 2016-м про последнего Путин.

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

В XXI веке курение окончательно признали вредной привычкой и начали с ним бороться на государственном уровне:

2001 год - принимается Федеральный закон «Об ограничении курения табака».

2002 год (30 марта) - приземляется последний самолет рейса SU527 Москва - Шанхай, на борту которого разрешалось курение. После него был введен полный запрет.

2013 год - вводится запрет на курение в общественных местах (в учебных заведениях, театрах, музеях, медучреждениях, на транспорте, детских площадках и т. д.).

2014 год - курильщиков выгоняют из баров и ресторанов.

Правда, были и послабления. Так, в 2015 году разрешили ставить курилки, правда, к ним теперь предъявляются жесткие требования.

Ради справедливости стоит отметить, что это не первый заход на борьбу с курением. Еще до судьбоносного решения Петра в 1634 году в Москве случился пожар. Якобы из-за курильщика. Вот тогда гайки закрутили по-настоящему. «Чтоб нигде русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали и не пили и табаком не торговали», - гласил указ. И именно тогда начались эти вырывания ноздрей и прочие «приятности». Вот что значит - курение опасно для здоровья.

Пожары вообще больно отзывались именно курильщикам. Так, в 1837 году горел Зимний дворец. Огонь уничтожил большую часть его убранства. Тоже якобы из-за непотушенной сигареты. В результате полицейское управление запретило курить «на улицах и площадях, а также в конюшнях, сеновалах, на чердаках и тому подобных опасных местах». Вообще законы времен Николая I (единственного некурящего Романова) стремились ограничить распространение табака. Но Александр II курение на улицах снова легализовал.

В первой четверти XX века курение считалось даже модным у интеллигенции, но многие все равно выступали против сигарет. Например, некогда заядлый курильщик Владимир Маяковский в 1929 году даже опубликовал стихотворение:

Я сегодня дышу,

как слон,

походка моя легка,

и ночь пронеслась,

как чудесный сон,

без единого кашля и плевка.

Вред курения стал одной из тем пропаганды здорового образа жизни во время антиалкогольной кампании 1929 - 1930 годов.

А КАК У НИХ?

От короля Эдуарда до Обамы

В Европе настоящую моду на курение ввел король Британии Эдуард VII. После своей коронации он сказал: «Джентльмены, вы можете курить!» Дело в том, что правила этикета начала прошлого века запрещали курить в общественных местах, а при даме - так даже стыдно.

Невозможно представить без сигары и легендарного революционера Эрнесто Че Гевару. В каждом партизанском лагере он обязательно организовывал мини-фабрику по производству сигар для своего отряда.

Напрямую с табаком ассоциируется и образ британского премьера сэра Уинстона Черчилля. Он сравнивал сигару с умением читать по-французски или элитными скачками. Его любимые марки - кубинские Romeo y Julieta и La Aroma de Cuba. А сейчас в честь Черчилля назван 178-миллиметровый формат сигар 47-го калибра.

Современные политики тоже порой не могут отказаться от сигаретки. Из таких, например, Барак Обама. Общественность давила на него перед выборами, требовала бросить, но он так и не смог. «Бывают моменты, когда я срываюсь», - признался он в 2012 году в интервью каналу NBC.

Президент Чехии Милош Земан тоже имеет эту вредную привычку.