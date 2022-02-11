Вопрос дня: А вы на черный день копите? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Надежда МАНЬШИНА, врач, эксперт по оздоровительному туризму:

- Да, у меня на такой день накопления имеются. Хотя с планированием расходов сложно - я человек стихийный. Но приходится рассчитывать на себя - государство обеспечивает минимум. На туристических конференциях я всегда поднимала вопрос об обязательности медстрахования туристов в поездках. Людям надо постоянно объяснять: заплатишь 1000 рублей, получишь, если что случится, уже 100 тысяч на лечение или на что-то более серьезное.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Человек никогда ничего не успевает доделать при жизни, когда оказывается «вдруг» у последней черты. Ему сверху «звонок» - и вот уже «поздно пить боржоми». В одну секунду все сбережения прахом пойдут. Притом похороны стоят столько! Конечно, надо каждому откладывать какую-то сумму. Но надо понимать и смиренно принимать, что все твои накопления могут превратиться в пыль, а с собой ты ничего в иной мир не заберешь...

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Да, я откладываю на черный день. Мы живем в эпоху черных дней, когда светлых пятен видно все меньше. Особенно учитывая инфляцию и разницу курсов. Все это не может не расстраивать. Подушка безопасности нужна. Я понимаю, что любая история может обернуться большими расходами. Вы же платите за страховку от несчастного случая с автомобилем. Страховка на жизнь тоже необходима.

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, телеведущий, режиссер:

- Конечно, я это делаю, как обычный русский человек. Кстати, моя бабушка с пенсии не откладывала на «последний день». Потому что была профессиональной портнихой, к ней стояла очередь, и ей хватало приработка вместе с пенсией. Сейчас же пенсия - это один из главных позоров страны. На черный день откладывать необходимо, потому что медицина становится все дороже. Ты лучше спишь, если есть заначка.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:

- Увы, нет. Не имею источников, чтобы на черный день копить. Он, кстати, потому и черный, что ты однажды оказываешься перед чем-то очень внезапным и тяжелым. Хотя, конечно, после инфляции в 2 с половиной тысячи процентов в начале 90-х наш человек привык не доверять никаким накоплениям ни в каких финансовых инструментах. Мне подарила мама перед крушением СССР 500 рублей. А уже в следующем году с меня за детсад ребенку просили 650 рублей в месяц. Но я согласна с тем, что хотя бы на три месяца должна быть подушка безопасности.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Какие накопления, когда один сын на втором курсе на платном, другой - выпускник, тут не до черного дня!