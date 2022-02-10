Медведеву поручили заняться мигрантами

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назначен главой новой комиссии Фото: REUTERS

Новая комиссия «по совершенствованию государственной миграционной политики» Совета безопасности сформирована указом Владимира Путина. Президент перечислил, чем она должна будет заняться:

- Самое общее: регулировать миграционные процессы в интересах развития страны.

- Выявлять «внутренние и внешние угрозы» нацбезопасности со стороны мигрантов.

- Готовить предложения, как лучше пресекать незаконную миграцию.

- Анализировать, насколько эффективно госорганы следуют национальным интересам в миграционной сфере.

- Комиссия будет участвовать в разработке «стратегических документов» по работе с приезжими.

- Еще новый орган должен «противодействовать политике иностранных государств, представляющую угрозу интересам России».

Отдельной зарплаты, штата или помещения комиссии не положено. В президентском указе сказано, что все будут работать «на общественных началах». При этом, присутствовать на заседаниях обязательно – Путин написал, что передавать полномочия другим запрещено. Собираться надо не реже раза в квартал.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назначен главой новой комиссии.

Еще в нее будут входить: Генпрокурор, первый запред Совфеда, первый запред Госдумы, почти все министры, директор ФСБ и другие. Интересно, что в указе напротив Генпрокурора и членов парламента стоит пометка «по согласованию». Видимо, им ответственность можно будет переложить на другого. Остальным такой свободы не дали.