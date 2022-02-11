42-летняя Боня похвасталась аппетитной фигурой в микрострингах

Виктория Боня. Фото: Инстаграм.

Виктория Боня открыла пляжный сезон в Монако. В Монте-Карло, где сейчас живет модель, столбик термометра поднялся до плюс 15 градусов. Телеведущая решила воспользоваться солнечной погодой и начала загорать на собственной террасе. При этом Вика не преминула похвастаться аппетитной фигурой, продемонстрировав подписчикам в Инстаграме несколько откровенных купальников.

- Мне кажется, в ленте на хватает солнечных фото в бикини… Согласны? мы с Ольгой Бузовой продолжаем радовать вас новыми фотками в купальниках, первыми открыв этот пляжный сезон, - подписала фото Боня, напомнив, что ее коллега по «Дому-2» сейчас снимается в ЮАР в очередном выпуске шоу «Звезды в Африке».

Виктория Боня открыла пляжный сезон в Монако. Фото: Инстаграм.

Подписчикам 42-летней модели особенно приглянулся пикантный купальник с очень низко вырезанными трусиками, натянутыми высоко на талию. Боню пристыдили: ну как в таком можно появиться на людях? Модели пришлось объяснять, почему она выбирает такой крошечный «низ» бикини на отдыхе.

- Девчонки, это трусики для загара! В таких я, конечно, на пляж не выйду. Вы же не хотите, чтобы до живота была белой эта часть? - оправдалась Виктория.

Модель похвасталась стройной фигурой в пикантном бикини. Фото: Инстаграм.

Несколько дней назад Боня объявила, что больше не хочет пользоваться ретушью и фотошопом. Виктория сильно похудела, и сейчас выглядит так, что ей, действительно, не нужны никакие фильтры. Модель пообещала, что отныне будет публиковать в Инстаграме только правдивые снимки, и останется максимально честной и естественной со своими подписчиками.

Экс-звезда «Дома-2» живет на две страны – Россию и Монако. Сейчас Боня проводит время в Монте-Карло со своим женихом. В январе телеведущая объявила о помолвке. В Инстаграме Виктория похвасталась кольцом с крупным бриллиантом, которое ей подарил ее суженый. Имени своего избранника Боня не раскрывает и только говорит, что он – не из России.

На днях Виктория впервые показала своего жениха в Инстаграме. Правда, модель решила продолжить интриговать поклонников и сняла спутника со спины. На фото Вика стоит у зеркала в объятиях темноволосого мужчины и делает селфи. При этом в стекле отражается счастливое лицо новоиспеченной невесты и спина незнакомца.

Телеведущая решила воспользоваться солнечной погодой и начала загорать на собственной террасе. Фото: Инстаграм.

- Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону гораздо меньше! – подписала фото Боня, поставив смайлик в виде сердечка.

Ранее Виктория рассказывала, что знает своего избранника давно. Сначала они встречались, потом долгие годы дружили, но Боня никогда не воспринимала его как потенциального мужа. И вот теперь между ними проскочила искра.

- Я уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, хочет детей и я этого хочу, - призналась телеведущая. - Мы когда-то встречались, и просто нас жизнь немножко развела. А потом я посмотрела, повстречала каких-то еще теннисистов, футболистов непонятных, а потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: а как ты? ты замуж не вышла? Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию.