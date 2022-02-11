Потому что птичек жалко: В Испании сносят элитный коттеджный поселок

Фото: Shutterstock

Верховный суд Испании постановил снести элитный коттеджный поселок, незаконно построенный региональной администрацией в особой природоохранной зоне на острове Вальдеканьяс.

В ходе работ будут уничтожены гольф-клуб, две гостиницы и почти 200 коттеджей, а освободившаяся земля будет передана в безраздельное пользование обитающим на острове птицам.

Решение принято после нескольких лет разбирательств, которые упрямо возобновляли активисты-экологи, передает CNN.

На острове, расположенном в водохранилище на реке Тахо, проживает большое количество уникальных и редких для страны птиц. Кроме того, благодаря своеобразному климату, Вальдеканьяс отличается завидным богатством флоры.

Зона давно объявлена природоохранной, но 11 лет назад местные власти под давлением крупного строительного бизнеса выдали разрешение на создание в заповеднике элитного поселка. Здесь были возведены 185 элитных коттеджей, стоимость каждого из которых оценивается примерно в 1 млн. евро, административное здание гольф-клуба, две гостиницы и даже порт.

Экологи утверждают, что строительство поселка лоббировалось местными толстосумами, в правительстве региона заявляют, что все делалось в целях развития территорий и развития бизнеса.

Так или иначе, но в 2019 году суд постановил заморозить стройку, но при этом позволил оставить уже существующее жилье и объекты инфраструктуры. Активисты не успокоились и пошли дальше – теперь они празднуют победу, хотя и подозревают, что еще столкнутся с ожесточенным сопротивлением, поскольку в деле замешаны без преувеличения огромные деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не пережил коронавируса: В Британии обанкротился паб, открытый в VIII веке

Заведение вело свою историю с 793 года (подробности)