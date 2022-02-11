Новое хобби: Немец, собравший уникальную коллекцию рубанков, увлекся эротической скульптурой

Винфрид Крюгер решил расстаться с коллекцией рубанков, которую собирал в течение десятилетий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столяр из ФРГ Винфрид Крюгер, называющий себя художником по дереву, решил расстаться с коллекцией рубанков, которую собирал в течение десятилетий.

На данный момент у 69-летнего мастера из сельской коммуны Клайн-Роган на 16 квадратных метрах мастерской собрано примерно 1600 рубанков, старейшему из которых более 200 лет.

Причину, по которой столяр решил расстаться с коллекцией, он не называет, но, похоже, ему просто не хватает места для другого хобби: помимо собирания рубанков Крюгер уже много лет увлекается созданием эротических скульптур. Конечно же, из дерева.

Мастер считает, что дерево - это удивительно живой и теплый материал, способный передавать не только задумку автора, но и его настроение.

На 16 квадратных метрах мастерской Винфрид собрал примерно 1600 рубанков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заготовки для многочисленных фаллосов и женских грудей Крюгер ищет в близлежащем лесу, а потом кропотливо доводит до совершенства в своей мастерской.

Впрочем, в новой коллекции художника есть не только эротические экспонаты, но главное направление все же улавливается сразу, передает DW.

Причину, по которой столяр решил расстаться с коллекцией, он не называет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А любовь всей жизни для Крюгера началась с удачной, по его мнению, шутки: еще в молодости он вырезал символ мужественности из морковки и положил его отправившейся на работу супруге в ланч-бокс. По словам мастера, коллеги жены были в восторге. С тех самых пор он и увлекся эротической скульптурой.

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