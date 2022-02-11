Американские полицейские предложили отправлять инициаторов расставаний в тюрьму

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Полицейское управление небольшого американского города Порт-Оранж (штат Флорида) обратилось к жителям с необычным призывом: правоохранители предлагают отомстить своим бывшим - полиция их разыщет и отправит в тюрьму во время празднования Дня всех влюбленных.

Но, разумеется, посадить своего бывшего или бывшую может не каждый. Стражи порядка просто использовали приближение Дня св. Валентина как повод воззвать к общественности с просьбой сообщать о своих знакомых, в отношении которых есть неисполненный ордер на арест или розыск.

Таким образом, считают власти, можно совместить полезное для общества действие с удовольствием, которое обладатели разбитых сердец непременно получат от того, что их неверные партнеры отправились в тюрьму.

– Это месячное специальное предложение ко Дню святого Валентина начинается с набора платиновых браслетов ограниченного выпуска, бесплатной перевозки с шофером, минимум одной ночи проживания в роскошном номере и профессиональных гламурных снимков, которые будут размещены в Интернете для всеобщего обозрения, – говорится в сообщении ведомства.

В конце указан телефонный номер, позвонив по которому, можно «устроить незабываемый праздник своему бывшему».

«Не забывайте, кто вас обидел!», – призвали в полиции Порт-Оранжа и признались, что идея с таким необычным предложением ко Дню всех влюбленных подсмотрена ими у коллег из Северной Каролины, которые размещали подобные посты в соцсетях в прошлом году.