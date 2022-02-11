Массовый протест канадских дальнобойщиков «Конвой свободы» начинает сказываться на мировой экономике

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Один из самых известных висячих мостов в мире расположен на канадско-американской границе. «Амбассадор» соединяет американский Детройт и канадский Виндзор. Его длина – 2286 метров, что не так уж и много. Но в системе мировой экономики «Амбассадор» является важной транспортной артерией.

Ежедневно по нему проходят тысячи грузовиков, обеспечивая порядка 30% автомобильных грузоперевозок между США и Канадой и перевозя примерно столько же от общего объема товарооборота между этими странами. Стоимость грузов, ежедневно перемещаемых через «Амбассадор», составляет колоссальные $1,5 миллиарда.

Из-за пандемии COVID-19 граница между Штатами и Канадой была практически полностью закрыта. В январе этого года канадское правительство ввело требование обязательной вакцинации для всех дальнобойщиков, въезжающих в страну из США. Тысячи дальнобойщиков, для которых пересечение границы порой по несколько раз в день до этого являлось формальностью, запротестовали.

И заблокировали своими машинами сначала мост «Амбассадор», а потом еще и центральные улицы многих канадских городов.

Канадское правительство не сдается. А паралич «Амбассадора» уже начал влиять на мировую экономику: нарушились цепочки поставок, в дополнение к тем, что пострадали и пока что не восстановились из-за пандемии коронавируса.

В первую очередь, страдают автопроизводители. Канадский Виндзор и американский Детройт – два центра мирового автомобилестроения. Корпорация Ford вынуждена была остановить свой завод по производству автомобильных двигателей в Виндзоре – закончились комплектующие, импортировавшиеся из США, а также из других стран через американские морские порты. Из-за этого по всему миру закрываются большие и малые предприятия, поставлявшие автомобильные комплектующие и переставшие получать за них оплату. В мировых масштабах, по разным оценкам, ущерб уже составил $800 миллиардов, и эта сумма увеличивается с каждым днем.

В Канаде резко подскочили цены на овощи и фрукты: 45% потребляемой в Стране Кленового Листа агропродукции импортируется из Штатов, проходя именно через «Амбассадор», передает Guardian.

Протесты, начатые канадскими дальнобойщиками, рискуют повториться в Европе. Ожидается, что уже сегодня во французскую столицу придет конвой большегрузных автомобилей, водители которых намерены начать акцию, в ходе которой призовут правительство снять все ограничительные меры, введенные ранее из-за COVID-19. Из Парижа конвой намерен направиться в Брюссель. Но мэрия бельгийской столицы уже объявила эту акцию несанкционированной.