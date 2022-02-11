Заразившийся COVID-19 принц Уэльский встречался накануне с королевой

Принц Уэльский Чарльз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя несколько часов, после того как в Великобритании было объявлено, что принц Уэльский Чарльз во второй раз заболел коронавирусом, официально было подтверждено, что накануне он встречался со своей 95-летней матерью, королевой Елизаветой II.

Наследник престола в данный момент находится на самоизоляции. Он трижды вакцинирован. Привита от COVID-19 и королева, но никто не может гарантировать, что она не заразится.

Британцы с тревогой ожидают результатов тестов, которые наверняка Ее Величество будет теперь сдавать каждый день.

Положительный результат анализа на COVID-19 сын королевы получил утром 10 февраля, а накануне он вместе с супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой присутствовал на торжественном приеме, состоявшемся в одном из музеев британской столицы. Среди почетных гостей мероприятия были министры внутренних дел и финансов Великобритании, а также бывший футболист «Ливерпуля» Иан Раш.

Сразу после приема Чарльз и Камилла отправились навестить королеву.

Пока же в Букингемском дворце сообщают, что монарх чувствует себя хорошо, за состоянием ее здоровья следят врачи, и «никаких заявлений в ближайшее время не планируется».

Королевский титул не стал препятствием для коронавируса: заболевание перенесли король Испании Фелипе VI, королева Дании Маргрете II, шведский Карл XVI Густав и королева София, бельгийский принц Иоахим.