В Санкт-Петербурге вакцинировали 60 суворовцев

Фото: Министерство обороны РФ

В Санкт-Петербургском суворовском военном училище, где обучается 620 человек, от Covid-19 привито более 60 воспитанников.

- Вакцинация проводилась на территории одной из детских поликлиник города. В настоящее время привито уже более 60 воспитанников, - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что воспитанников училища в возрасте от 12 до 15 лет вакцинируют препаратом Гам-КОВИД-Вак-М исключительно после согласия родителей.

- А вот ребята старше 15 лет могут быть вакцинированы уже после самостоятельно подписанного письменного согласия. К вакцинации допускаются подростки только при отсутствии медицинских противопоказаний к прививке, - подчеркнули в ведомстве.

По словам педагогов перед прививкой на территории медицинского учреждения специалисты измеряют температуру и консультируют воспитанников по интересующим их вопросам. После введения препарата подростки находятся под наблюдением медиков в течение получаса.

Ревакцинация взрослых военнослужащих развернута повсеместно. В первую очередь ревакцинируют медицинских работников, командный состав и дежурные силы соединения. Личный состав ревакцинируют препаратом «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).

Помимо военнослужащих медики продолжают ревакцинацию гражданского персонала, членов семей военнослужащих и пенсионеров Министерства обороны России. Вакцинировали даже сотрудников российских школ и детских садов Минобороны России в Республике Таджикистан.

В Центральном военном округе нарастили возможности ПЦР-тестирований до 1,2 тыс. исследований в сутки, а на контрольно-пропускных пунктах соединений, воинских частей и учреждений организовано дежурство медицинских работников, развернуто около 600 постов барьерной термометрии.