Украинская "наступательная дипломатия" потерпела поражение в Сербии

Посол Украины в Сербии Александр Александрович.

Относительно недавно президент Украины Владимир Зеленский напутствовал своих дипломатов, собранных в престижном пансионате на Западной Украине в том смысле, что украинская дипломатия должна стать наступательной. И вот по первым плодам становится ясно, как послы Киева в разных странах поняли и начали реализовывать это поручение. Посол Украины в Германии не вылезает с телеэкранов, грозя, истеря и умоляя немцев дать Киеву деньги и оружие, украинского посла в Израиле вызвали в местный МИД для вручения ему ноты протеста за хамское поведение. А в четверг отличился и представитель Киева в Сербии Александр Александрович.

Глава постоянной делегации Сербии при НАТО депутат Драган Шормаз организовал в сербском парламенте встречу с дипломатическим представителем Украины. Планировалось, что посол осветит проблематику «Актуальной ситуации на Украине». Но покидающий свой дипломатический пост в Сербии Александрович вместо этого решил рассказать сербам, какая плохая и коварная эта Россия.

- Война между Россией и Украиной началась не в 2014 году, а в 1990 году, как только мы стали независимыми, Москва сразу решила вернуть себе Украину, - заявил он сразу, решив взять быка за рога, и стал рассказывать, как плохо живет Россия, в которой он, неизвестно когда был в последний раз. - Если не учитывать Москву и Петербург, то экономика России находится в тяжелом положении. Если вы отъедете пятьдесят километров от Москвы, то там все ужасно. В Архангельске, Нижнем Тагиле, Курске, Иркутске, Новосибирске, там что-то страшное, очень бедно. Впервые в этом году средняя зарплата и пенсия в Украине стали больше российских.

- Не говорю уже об алкоголизме, наркомании, это действительно что-то ужасное. Эта русская вакцина «Спутник V», у нее есть негативный эффект — бесплодие, - решил Александрович "просветить" сербских парламентариев, видимо, позабыв, что сербы одними из первых, кроме России, признали российскую вакцину и не только получили ее из Москвы, но произвели 2 млн доз препарата, про который у них самые лучшие впечатления.

После чего ударился в экскурс по альтернативной истории

- Когда Янукович бежал в Россию, он вывез с собой несколько грузовиков долларов и евро, несколько миллиардов, - начал он вроде бы говорить про Украину, но снова сбился на Россию. - Когда Петр Первый пришел к власти в Москве, он отправил своих людей в Украину, в каждый монастырь, в каждую церковь, во все библиотеки, академии, школы, университеты собрать все летописи, документы, доказательства истории Украины, а все оригиналы летописей были утеряны, а теперь они говорят, что Украина и Россия это один народ, что у нас общее происхождение. И теперь Россия по-прежнему не самодостаточная страна, любопытно, что они вообще не могут жить без Украины. Украинцы могут прожить без России, а Россия не может без Украины…

У парламентариев Сербии глаза полезли на лоб от такой "наступательной дипломатии", но они не стали обращаться в МИД с просьбами отреагировать на бред украинского посла, а "дали ему полный отлуп" прямо тут же, в зале парламента.

— Мне очень жаль, что дипломат выражается подобным образом. Вместо того, чтобы говорить о способах преодоления кризиса, вы все свое время потратили на грязные слова о России, русском народе и российском президенте, - с сожаления в смеси с удивлением начал свою ответную речь депутат от правящей сербской прогрессивной партии Милош Банджур. - Я практически уверен, что никогда российский посол не стал бы подобным образом говорить об Украине, украинском народе и украинском президенте. Я, как заместитель мэра Ниша, принимал множество послов, разговаривал с ними, но ничего подобного никогда не видел. Это просто неприлично для встречи в Народной Скупщине Республики Сербия.

Это было начало холодного душа. Обычно после таких встреч с послами иностранных государств в парламенте депутаты благодарят выступавшего за содержательный разговор, отмечают, его вклад в улучшение понимания ими проблем и ситуации, но украинский посол такого не дождался, потому что сам все испортил.

- Мы, сербы, видим с некоторой дистанции и Россию, и Украину, и Беларусь и весь этот славянский православный мир. Мы видим вас более близкими друг к другу, чем вы сами себя видите. Вы для нас всегда были единым целым, с определенными различиями, но мы всегда надеялись, что вы будете едины, - продолжил сербский парламентарий. - Вместо того, чтобы говорить об Украине и отношениях Сербии и Украины вы нам час рассказываете о России, президенте России, вы учите нас истории, которую никто из нас не знает, мы учили другую историю, как я убежден — настоящую.

Альтернативной истории от Александровича сербский депутат противопоставил реальную, как он выразился, "настоящую" и напомнил ее дипломату: "Вы помните, что в 2014 году вы в нарушение Конституции свергли легитимного законно избранного президента? Вы говорите, что недовольны отношениями с Россией, что их строили президенты, которые были, как вы говорите, пророссийскими. Что вы сделали в 2014 году на Евромайдане, организованном западными спецслужбами? Вы свергли легитимно избранного президента Украины, объявили русский язык неофициальным и набросились на русское, скажем так, национальное меньшинство. И они тогда вынуждены были защищаться. Когда Крым объявил о независимости? После Евромайдана. Когда Донбасс восстал? После Евромайдана. Все произошло после Евромайдана. Потому что к власти пришли те, кто русских считает главным врагом".

- Мне жаль, что великая славянская страна, которую я люблю… — мне жаль, что эта страна стала инструментом НАТО в игре против России, - заключил Милош и поставил нынешней Украине свой диагноз. - У вас есть одна проблема: Украина думает, что может вернуться к Степану Бандере и его фашистской идеологии, чтобы это была этнически чистая страна украинцев, где не будет ни русских, ни поляков. А мы знаем, сколько преступлений он совершил.

"Наступление" украинской дипломатии в парламенте Сербии с треском провалилось. А у украинских националистов прибавились новые кандидаты на их "Миротворец". Остается лишь добавить, что Украина портит отношения со все большим количество стран (кроме тех, кто откровенно пользуется ей и управляет, как своей марионеткой), которые совсем не пылают восторгом по отношению к ней после знакомства с "наступательностью украинской дипломатии", чьи главные признаки – это хамство, дилетантизм, наглость и невежество.