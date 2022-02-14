Табуированная тема. Как помочь "особенным людям" с проблемой, о которой не принято говорить

Еще недавно процент желающих помогать тяжело больным взрослым равнялся нулю (согласно опросам). Сейчас эта цифра значительно больше - примерно 15% Фото: Shutterstock

Еще недавно процент желающих помогать тяжело больным взрослым равнялся нулю (согласно опросам). Сейчас эта цифра значительно больше - примерно 15%, но россияне все равно отдают предпочтение больным детям, пожилым людям, животным и другим нуждающимся.

Объясняют они это просто: взрослый человек должен быть способен сам себе помочь. Еще одна распространенная причина - "Сам виноват, что курил/попал под машину/выпал из окна и многое другое". Такое отношение делает взрослых инвалидов еще более уязвимыми, потому что существуют заболевания, которые предугадать невозможно. Например, инсульт в 20 лет.

Таким нуждающимся очень сложно просить кого-то о помощи, а, тем более, если речь идет о личных темах, на которые, казалось бы, непринято говорить. Решением этой проблемы занялся фонд помощи взрослым «Живой». Его директор Виктория Агаджанова в эфире программы «Доброволец» на Радио «Комсомольская правда» рассказала о личном людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и необычном сотрудничестве фонда с интим-магазинами. Также гостем редакции стала руководитель отдела маркетинга сети «Точка Любви» Наталья Борисова.

Именно одна из сотрудниц магазина по торговле интимными товарами предложила фонду помощь. Перед тем, как прийти в «Живой», она обошла уже несколько БФ, но везде отказывали в сотрудничестве, боясь испортить репутацию. Здесь же были рады любой помощи и без предрассудков выслушали предложение девушки. Оказалось, что сеть интим-магазинов и благотворители, действительно, могли помочь друг другу.

Для начала в торговых точках поставили кэшбоксы - ящики для сбора пожертвований, а потом сотрудники сети рассказали волонтерам о Центре сексуального образования, который регулярно проводит лекции и мастер-классы на тему интимного здоровья. Тогда фонд придумал сделать вход на эти мероприятия за пожертвования. И идея приносила ощутимые результаты, правда, до пандемии коронавируса.

А вот ящики для денег вскоре стали почти не актуальны, потому что сейчас никто не ходит с наличкой. Поэтому фонд хочет внедрить систему куар-кодов. Кроме того, в магазинах запущена специальная скидка для покупателя, которая идет в плюс БФ.

- У нас прекрасные специалисты, которые готовы проконсультировать людей с особенностями и предложить товары, которые подойдут именно им, - добавляет Наталья.

Например, если у человека поврежден позвоночник, то он многого не чувствует. Специалисты же дадут рекомендации, расскажут про разные эрогенные зоны, покажут товары для усиления ощущений. Это интимная тема, но очень важная. Ведь часто болезнь и инвалидность лишают людей многих удовольствий.

Даже в популярном фильме "1+1" описывалась подобная ситуация, когда человек с полной атрофией мышц ниже шеи, возвращается к жизни и ищет другие пути получения удовольствий.