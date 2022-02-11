ФСБ вскрыла подпольных торговцев оружием в 20 регионах России

В ФСБ России отметили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией провели операцию по пресечению преступной деятельности 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

- В январе-феврале 2022 года в Москве и Московской области, республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия), Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, - сообщили в ФСБ России.

Из незаконного оборота в 26 подпольных мастерских было изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета («MG-42», «ДП-27», «РПК»), 18 автоматов («АК-103», «АК-105», «АКМ», «АКС-74У»), 6 пистолет- пулеметов («Thompson», «VZ-26», «SA-26», «ППС», «Г1ПШ»), 127 пистолетов и револьверов («Glock-17», «Beretta», «Luger», «Colt-1911», «Desert Eagle», «Browning», «Walther», «АПС», «6-П-9», «Коровина», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Страж», «Сталкер», «Buldog», «Smith&Wesson», «Наган»), 119 винтовок и карабинов («Mauser», «ВепаШе», «Slb2000», «CZ MALLARD», «ВСС-Винторез», «Вал», «СКС», «Сайга», «Вепрь», «Мосина», «Тигр», «СВТ-ВПО», «ТОЗ-8», «ТОЗ», «CZ», «Mauser»), свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «М-32», «М-43»), более 27000 патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра.

В ФСБ России отметили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.

Отметим, что только в 2021 году сотрудники ФСБ России ликвидировали 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.

Причиной роста такого вида преступлений стало ужесточение законодательства в сфере оборота оружия. В частности, со следующего года под особый учет попадает оборот массо-габаритных макетов (ММГ) оружия. Именно его чаще всего переделывают в боевое. Многие оружейные дилеры решили быстрее избавиться от товара и тут же попали в поле зрения спецслужб.

Отметим, что преступная деятельность «передельщиков» теперь будет квалифицироваться в соответствии с изменениями в Уголовный кодекс Российской Федерации, вступившими в силу с 12 июля 2021 года и усиливающими ответственность по статьям 222, 223 УК России.

По ним были существенно увеличены тюремные сроки. За переделку массо-габаритных макетов теперь можно получить от 2 до 6 лет в колонии. За продажу оружия через интернет организованной группой грозит тюремный срок до 12 лет со штрафом в 500 тысяч рублей (было 8 лет и 200 тысяч рублей штраф). За сбыт взрывчатки участникам такого организованного «бизнеса» приговорят к 15 или 20 лет колонии со штрафом в миллион рублей штрафа (было до 12 лет), за незаконное хранение пулеметов и гранатометов теперь можно отправиться за решетку на 12 лет.

Кстати, за продажу гладкоствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия также начнут сажать на сроки от 2 до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.