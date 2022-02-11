Украинский олигарх намерен приватизировать мемориал в Киеве со знаменитой статуей "Родина-мать"

Музей истории Украины во Второй Мировой войне, центром которого является всемирно известная скульптура "Родина-мать", может пасть жертвой "продвинутой декоммунизации", сиречь, стать объектом приватизации. Фото: Shutterstock

Музей истории Украины во Второй Мировой войне, центром которого является всемирно известная скульптура "Родина-мать", может пасть жертвой "продвинутой декоммунизации", сиречь, стать объектом приватизации. И нацелился на музейный мемориальный комплекс один из самых одиозных украинских олигархов еврейского происхождения Игорь Коломойский. Об этом сейчас пишут практически все значимые СМИ в Киеве.

Напомним, "Родина-мать" после госпереворота 2014 года стала чуть ли не главным объектом ненависти украинских националистов и последователей Степана Бандеры, поскольку в одной руке статуя женщины держит щит с гербом СССР. Герб Советского Союза, вызывающий у этой публики несварение и диарею, по их мнению, давно должен был быть демонтирован. Но вот незадача – для осуществления такого нынешней Украине не хватает ни денег, ни технических возможностей. И потому статуя пока стоит в первозданном виде, то самом, в котором ее в 1981 году открывал приехавший в Киев специально для этого Генеральный секретарь УК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

Но уже вскоре ситуация вокруг мемориального комплекса может поменяться. Если его не удалось декоммунизировать, то вполне могут приватизировать. Такое стало возможно после принятия Верховной радой Украины решения о продаже земли, и Хозяйственный суд Киева недавно принял решение, которое позволяет приватизировать и сам исторический монумент, и землю на которой стоит скульптура, и землю всего мемориального комплекса. С иском об этом в суд обратилась та самая компания _ "Архитектурная мастерская Инка", которая с 2015 года арендует эту землю по договору с Фондом госимущества. Но в декабре 2020-го компания решила, что было бы неплохо получить актив в частную собственность, и судья Людмила Шкурдова приняла удобное для компании решение. Что и немудрено, если учесть то обстоятельство, что именно эта судья в свое время рассматривала дело о национализации "Приватбанка" Коломойского, при этом, всячески затягивала процесс и неоднократно доказывала свою лояльность украинскому олигарху. А за "архитектурной компанией" в тени, как он любит, просматривается фигура именно этого олигарха.

Да, там была не самая простая история неоднократной смены владельца, сначала им был адвокат Коломойского Андрей Богдан, которого в 2019-м назначили главой Офиса президента Зеленского. Потом его поменял другой "человек Коломойского" Николай Сокальский, которого после ухода в парламентарии сменила помощница депутата Елена Фасоль. Примечательно, что, вне зависимости от мелькания имен и фамилий, все эти люди были в той или иной степени приближенными Коломойского и членами его команды.

Примечательно, что и поведение государственных структур в споре за комплекс выглядит очень загадочно, как будто Игорь Валерьевич Коломойский оказал на их представителей какое-то гипнотическое или иное магнетическо-акустическое (например, в виде звона монеты) воздействие. Министерство культуры, являющееся собственником мемориала, отделалось дежурной отпиской, а Фонд Госимущества даже не стал присылать своих представителей на судебные заседания.

Зачем Игорю Коломойскому мемориал, тоже понятно. Это для обычной публики, не говоря уже об уходящих ветеранах Великой Отечественной, статуя и музей являются памятью, свидетельствами стойкости, подвига и мужества народа, а для Игоря Коломойского – это актив в виде 11,2 га очень ценной и дорогой земли поблизости от центра столицы страны. Сколько там можно построить всяких ресторанов и всякого рода казино, которые Зеленский окончательно легализовал в стране. Или отель, например, с шлюхами. Потому что украинский отель без шлюх – это нонсенс, в природе не существующий.

Блэкджек, шлюхи и "Родина-мать" в одном флаконе. Смешать, но не взбалтывать. Рецепт от Коломойского.