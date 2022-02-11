«Не понимали, что короткая стрижка и худоба – это у Жени Брик из-за болезни»: 40-летняя жена Валерия Тодоровского умерла после тяжелой болезни

Евгения Брик была улыбчивой и доброжелательной артисткой. Дружила с коллегами, но о своей болезни не рассказывала. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Евгения Брик запретила родным и друзьям обсуждать ее болезнь. Поэтому никто из посторонних даже не подозревал, что Женя проходит сложное лечение. Звезда сериалов «Садовое кольцо», «Оптимисты», «Стиляги», «Адаптация» умерла 10 февраля в возрасте 40 лет после продолжительной болезни. Широкой аудитории Брик стала известна, благодаря съемкам в проектах своего мужа - режиссера и продюсера Валерия Тодоровского. Однако за спиной Евгении Брик на эту тему не шептались: она оказалась очень талантливой артисткой, поэтому коллеги-артисты ее уважали и ценили.

Короткую стрижку приняли за смену имиджа

Так вышло, что болезнь практически не изменила внешность красивой актрисы. К тому же, у любой артистки всегда есть архивные снимки в телефоне и из фотосессий - для соцсетей. Даже когда коварная болезнь заставила Евгению Брик избавится от длинных волос (она носила удлиненное каре) и сделать короткую стрижку – никто не заподозрил беды, списали на смену имиджа: в молодости артистка стриглась коротко. Поэтому получала комплименты: мол, как идет этот образ. Прошлым летом актрису впервые увидели не только с новой стрижкой «под мальчика», но и сильно похудевшей. При этом Брик прекрасно выглядела и как всегда широко улыбалась – только казалось, что глаза стали еще больше. Евгения продолжала получать комплименты по поводу нового имиджа…

Прошлым летом Брик в соцсетях показала фото с новой короткой стрижкой. Было заметно, что актриса похудела. Но коллеги списали это на новый имидж. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сообщение о смерти 40-летней Евгении Брик стало шоком для большинства ее коллег и друзей. Эту печальную информацию первой сообщила утром 11 февраля журналистка Екатерина Гордеева в социальных сетях: «Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности».

Как выяснилось, это была личная просьба Брик – не обсуждать ее болезнь. До пандемии Евгения Брик много снималась. Мы поговорили с членом съемочной группы одного из сериалов, где работал актриса. «Около двух лет назад Женя стала сотрудничать с фондом помощи хосписам. Но тогда никто не обратил на это внимание – многие звезды помогают и онкобольным, и хосписам. С утра сегодня мы списываемся с нашей группой – обсуждаем: наверное, тогда уже Женя знала о болезни. А может быть эти факты никак не связаны. А вот недавнюю короткую стрижку и худобу я лично списала на новый образ – подготовку к съемкам. Не поняла, что это из-за болезни. Вот теперь говорят, что у нее была онкология. Держалась достойно. Очень неожиданная страшная новость. Такая молодая, красивая, талантливая…», - рассказала kp.ru коллега Брик по съемочной площадке. Агент актрисы на звонки отвечает всем одинаково: «Подробностей не знаю». Все соблюдают последнюю волю артистки. Официальную причину смерти семья Евгении Брик пока не озвучила. Коллеги (Мария Миронова, Наталья Антонова и другие) выражают соболезнования семье в соцсетях.

Актриса Наталья Антонова (справа) поделилась фото с подругой — здесь Евгения Брик еще студентка ГИТИСа. «Красивая талантливая, добрая — буду за тебя молится» — подписала фото Антонова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свое 40-летие в минувшем сентябре Евгения Брик отметила с мужем, дочкой, сестрой и мамой в Венеции. Была очень счастлива – наслаждалась видами и компанией близких людей. А спустя пару недель уже из дома в Лос-Анджелесе рассуждала о страхе и храбрости. Видимо тогда женщина начинала новый этап лечения, и старалась оставаться спокойной и смелой. Брик процитировала актрису Руту Гордон в своем инстаграме: «Храбрость очень важна. Как и мышцы, она укрепляется при использовании». Это всего лишь мой вариант очень прямолинейного перевода глубочайшей мысли, заложенной в простой фразе. А вот как я это понимаю и почему меня это так трогает: «Когда ситуация усложняется, и мы чувствуем, что полны страха - важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются как мышцы: от каждой тренировки и использования. Мы должны постоянно развивать в себе эту способность, чтобы оставаться спокойными и смелыми. Ситуации могут продолжать быть болезненными, сложными и на протяжении всей жизни нам придется с ними иметь дело. Но с каждой новой тренировкой будет уже гораздо легче преодолевать эти препятствия. Так что, хорошей прокачки вам всех видов нашей мускулатуры…»

Евгения Брик с мужем Валерием Тодоровским Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Жила на две страны»

Евгения Брик с мужем Валерием Тодоровским и 12-летней дочерью Зоей Тодоровской жили на две страны. У них был дом в Лос-Анджеле и в Москве. Брик рассказывала мне, что няни у их дочери никогда не было – родители справлялись сами, а иногда помогала мама Евгении. В этой семье снимались не только взрослые, но и ребенок. Зоя Тодоровская уже имеет опыт работы в серьезных международных проектах - девочка играла в сериале «ОА» для канала Netflix. Причем папа здесь никак не мог помочь – Зоя попала в этот проект, благодаря американскому агенту мамы. Евгения дочкой гордилась.

Евгения Брик в фильме «Одесса» с Леонидом Ярмольником и Ириной Розановой.

Снималась Евгения Брик много – за исключением последних двух лет. Три последних интервью мы делали перед премьерами: сериалов «Садовое кольцо», «Адаптация» и фильма «Одесса». После этого на экраны вышло еще два заметных проекта с Брик – сериалы «Бомба» и «Фантом». Не секрет, что часто красавица Евгения Брик получала роли в проектах мужа. Но и не только. Однако Тодоровский брал Брик, так как видел «ее роли», знал, что она с ними справится. Достойные отзывы о своей работе Евгения получала от старших более опытных коллег. После съемок в «Садовом кольце» и «Одессе» Брик подружилась с Ириной Розановой, народная артистка ни раз говорила о таланте более молодой коллеги.

Сама Евгения Брик давно уже не переживала о том, что ее заслуги списывают на наличие мужа продюсера-режиссера. Эта тема поднималась лишь в начале ее карьеры. В одном из наших последних интервью Евгения Брик ответила на вопрос: «Какой вы себя видите в 2028 году?» Евгения Брик тогда помечтала: «В 2028-м году Зое будет 19 лет. О Боже! Я надеюсь, что она также будет со мной делится всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругам. Я вижу себя и Валеру в прекрасной форме - мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. И у моей сестры Леры уже будут детки, мои племянники. Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом - мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботится друг о друге…»

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