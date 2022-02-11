Родион Мирошник: Париж и Берлин угробили Минск — они не гарантировали соглашения!

Луганская область. Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позиции у поселка Сокольники Славяносербского района. Фото: Александр Река/ТАСС

Спецпредставитель президента РФ на переговорах по Донбассу в Нормандском формате Дмитрий Козак опубликовал детали девятичасовых переговоров четырех сторон, завершившиеся в Берлине. «Преодолеть разногласия не удалось...», - с огорчением заключил Козак.

И привел некоторые данные, на которые прежде «не обращали внимания». Возможно, потому, что их просто не предавали широкой огласке. В частности, он детализировал ряд обязательств сторон, которые были четко обозначены в Минских соглашениях.

В документе, подтвержденном ООН, обозначены 20 обязательств со стороны Украины, 6 обязательств со стороны ОБСЕ, 2 обязательства со стороны Донецкой и Луганской республик. И - ни одного обязательства со стороны России!

Дмитрий Козак опубликовал детали девятичасовых переговоров четырех сторон, завершившиеся в Берлине. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«КП обратилась за комментарием к представителю Луганской народной республики, переговорщику и эксперту Родиону Мирошнику.

- Зачем замглавы администрации президента России огласил подробности переговоров в Нормандском формате после неуспеха обсуждений в Берлине?

- Дмитрий Козак опубликовал конкретные факты. Против которых не попрешь. Один из главных вопросов, которые выдвигают Украина и западные партнеры, заключается в том, что одна из сторон конфликта — Россия. И вот тут статистика, которую публикует Козак — она ярка и красочна.

- Что вы имеете ввиду?

- То, что количество обязательств по Минским соглашениям со стороны России — ноль. Потому когда эти вопросы возникают в ходе диалога в рамках Нормандского или Минского форматов, все время происходит пробуксовка.

- На чем?

- После лозунга Украины «Россия - сторона конфликта». Ну и что же должна сделать Россия, если по Минску у нее нет предметных обязательств? И вот именно после этого переговоры заходят в тупик.

- Козак именно сейчас подчеркнул, что обязательств России как государства, в Минских соглашениях нет — для чего?

- Он подчеркнул, что в документе, который был завизирован ООН, значится 20 обязательств со стороны Украины. А также 6 обязательств со стороны ОБСЕ. И два обязательства о стороны Донецкой и Луганской республик .При том .. ни одного обязательства со стороны России. Именно это, такой расклад обязательств - принципиально.

- К чему это напоминание — чтобы подвигнуть Париж и Берлин к более активным действиям в отношении Киева, хоть к какому-то конструктиву?

- Мое мнение, Париж и Берлин как стороны, выступающие гарантами Минских соглашений, свою миссию провалили. А ведь они должны были гарантировать выполнение обязательств по Минским соглашениям. Обязаны были обеспечить выполнение Киевом того, что тот обещал по этим документам.

- Париж и Берлин заняли удобную для себя, весьма лояльную к одной из сторон позицию?

- Да. Позволяя Украине манкировать своими обязательствами.

Cоветник главы ЛНР Родион Мирошник. Фото: Личный архив

- Козак написал и такую фразу: «Может, РФ сама придумает себе обязательства?» и после этого переговоры закончились. Вот так обострил?

- Это шаг к абсурдизации процесса. И к контрастной демонстрации того, насколько абсурдны требования, выдвигаемые украинской стороной - и косвенно поддерживаемые Западом.

- Что ждать нам после этого завтра и послезавтра?

- Режим Зеленского существует только в формате «ни мира ни войны». Глава его администрации и член СНБО Ермак это прекрасно понимает. Но на фоне активного освоения темы войны и интенсивного вооружения западом Украины позитивные подвижки невозможны.

- Так что - тупик?

- Вероятность военной эскалации при таком количестве вооружений и внешнего публичного давления становится слишком высокой. И на этом фоне Ермак и администрация Зеленского блокируют уже второй формат, Нормандский - ведь Минский формат уже по факту заблокирован.

Из двух выборов - переговоры или военные действия — Киев играет за второе.

- Это - американский вариант развития ситуации?

- Думаю кураторы подталкивают их именно к этому. И допускаю, что Киев этого не сильно хочет. Но сопротивляться не может. Да, это вариант не Европы, а Америки.