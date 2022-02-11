Обсуждение признания ЛДНР в Госдуме назначили на День влюбленных

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вопрос очень серьезный и ответственный, - написал у себя в телеграмм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Завтра годовщина подписания Минских соглашений. 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо.

Спикер предложил обсудить все на Совете Думы в понедельник 14 февраля. Предложений в настоящий момент два — отправить проект постановления о признании ЛНР и ДНР сразу президенту. Либо же вначале показать его МИДу РФ и другим правительственным структурам, дождать их отзывов и после уже решать, как действовать.

В поддержку Донбасса наши парламентарии высказали уже ряд предложений . «Едина Россия», например, настаивала на поставках в ЛНР и ДНР российского оружия. Идею поддержали и коммунисты, и справедливоросы, и ЛДПР. А КПРФ предложила обратиться к президенту с просьбой о признании республик Россией. Единственная партия, которая пока не участвует в обсуждении и не высказалась — это «Новые люди». Они собираются сделать заявление после обсуждений.