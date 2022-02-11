Путин поручил создать условия для привлечения иностранных ученых в Россию. Фото: REUTERS

В конце прошлого года, 24 декабря, Владимир Путин пообщался с Советом по науке и образованию. Ученые рассказали главе страны, чего им не хватает для нормальной работы. Президент всех выслушал, а сегодня опубликовали конкретные поручения по итогам того мероприятия.

Самое главное: Путин поручил создать условия для привлечения иностранных ученых в Россию.

«Создать условия для привлечения к работе в России ведущих ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом», - поручил Путин.

Правительству до 1 сентября надо открыть «одно окно» (в президентском документе так и сказано), где иностранные ученые смогут узнать, как им начать работать и преподавать в России. Переманивать планируется длинным рублем, точнее «увеличенным размером грантов».

Отдельно в поручениях обговариваются вопросы жилья. Кабмину надо предусмотреть соцвыплаты (жилищные сертификаты) начинающим ученым на покупку квартир. Молодые работники с «высокой эффективностью» могут рассчитывать на служебное жилье.

Ну и популярность науки у школьников тоже решено подтянуть. До 1 июня Правительству и обществу «Знание» надо придумать, как развить в России научное волонтерство, чтобы «дети и молодежь собирали и анализировали научные данные».

Путин поручил добавить в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» план по развитию научно-популярного туризма. Это когда едут смотреть на не красивую речку или старый храм, а на выдающиеся исследовательские объекты. Причем допускается даже «возмещение части затрат». В декабре молодые ученые жаловались президенту, что поездка на космодром Восточный стоит больше 100 тысяч рублей.

Еще глава государства поручил своей Администрации подумать над тем, чтобы объявить в стране аж Десятилетие науки и технологий. Конечное решение на этот счет еще принято - сначала надо посмотреть на результаты Года науки и технологий.