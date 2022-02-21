Противовирусная терапия в борьбе с ковидом

Фото: Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

Доцент кафедры общей врачебной практики МОНИКИ им. Владимирского, кандидат медицинских наук Наталья Шевцова ответила на ключевые вопросы о распространении «омикрона» и рассказала о главных правилах противовирусной терапии в условиях амбулаторной помощи.

- Прирост заболеваемости приближается к отметке в 200 тысяч новых случаев в сутки. С чем это связано?

- Действительно, во всем мире и в России отмечается рост новых случаев коронавирусной инфекции. Это связано с активным распространением штамма «омикрон», который отличается от предшественников более высокой контагиозностью, то есть, он гораздо легче передается от носителя другим людям. Лично у меня есть ощущение, что к максимальным цифрам мы еще не подобрались, и ситуация может ухудшиться.

- Как обезопасить организм от тяжелого течения ковида и его последствий? Понятно, что это вакцинация, в первую очередь. Но «омикрон» поражает даже вакцинированных…

- Вопрос актуальный, учитывая, какая нагрузка легла сейчас на первичное звено здравоохранения – поликлиники. Надо помнить, что за два года пандемии мы накопили богатый опыт лечения и профилактики болезни. В соответствии с результатами анализа российского и международного опыта, к началу 2022 года Минздрав России выпустил обновленную, четырнадцатую версию временных методических рекомендациий для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

- То есть, ответ на мой вопрос в этом документе дает Минздрав?

- Да, можно и так сказать. И этот ответ довольно прост и понятен. Чтобы минимизировать последствия и максимально обезопасить себя от тяжелого течения, нужно как можно раньше, на амбулаторно этапе, начать принимать противовирусные препараты широкого спектра действия.

- Проводились ли какие-либо крупные исследования, подтверждающие данное положение?

- Безусловно. Ранее было проведено и опубликовано фармакоэпидемиологическое исследование ЭГИДА-2020. Эксперты проанализировали 1082 историй болезней совершеннолетних пациентов с подтвержденным диагнозом ковид, которые проходили лечение в стационарах лечебных учреждений в 17 российских регионах. В соответствии с полученными результатами, было выявлено, что применение противовирусной терапии приводит к сокращению интоксикационного и катарального синдромов (озноба, слабости, кашля) в сравнении с группой пациентов без нее.

- Можно ли начинать прием противовирусного препарата до получения результата теста ПЦР на новую коронавирусную инфекцию?

- Да, при первых же симптомах заболевания необходимо вызвать врача и начинать прием противовирусных средств. Рекомендуется не терять время и на максимально раннем этапе начинать противовирусную терапию для профилактики потенциальных осложнений.

- Какой именно препарат можно использовать в таких целях?

- Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю обратиться к «Временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции» - масштабному и всеобъемлющему документу, который регулярно обновляется Минздравом России. В нем указаны препараты прямого противовирусного действия, которые показаны для лечения легких форм ковида. Пример такого средства – Умифеновир («Арбидол»). Это безрецептурный препарат, имеющий высокий профиль безопасности.

- Как он действует?

- Умифеновир – это препарат прямого противовирусного действия, имеющий широкий спектр активности. Эффективен в отношении гриппа, новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, а также риновирусов, аденовирусов и других респираторных вирусов. Умифеновир воздействует на те белки вирусов, которые участвуют в процессе поглощения вирусной частицы клеткой человека, нарушая этот процесс. Помимо лечения ОРВИ, «Арбидол» можно принимать в качестве средства профилактики, в том числе после контакта с зараженным человеком.

- Насколько я знаю, у вирусов есть несколько путей слияния с клеткой…

- Это действительно так. Но умифеновир воздействует не на клетку нашего организма, а на сам вирус. Не буду здесь приводить все исследования, расскажу только о самых «свежих». Большая группа ученых их Уфы и Новосибирска создала молекулярную модель, на которой доказала способность молекул умифеновира связываться с молекулами поверхностных белков вируса, что приводит к подавлению всех процессов, в которых они участвуют. А это, в том числе, и процесс поглощения вируса клеткой. А в Индии завершилось рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективности, безопасности и переносимости данного препарата пациентами с коронавирусом. Выяснилось, что в группе пациентов, принимавших умифеновир, 73% заболевших в легкой или бессимптомной форме сдавали отрицательные ПЦР-тесты уже на 5 день. В контрольной группе таковых было всего 40%.

- В чем особенности приема противовирусных препаратов?

- Золотой стандарт - своевременное начало приема и ожидание дальнейших рекомендаций врача. Очень важно не только начать терапию на максимально раннем этапе, но и не бросать прием при появлении первых улучшений. Как и в случае с антибиотиками, противовирусные препараты принимаются курсом, чтобы не позволить вирусам активизироваться и продолжить размножение.

- Какие еще препараты могут помочь быстрее справиться с ОРВИ?

- Любые симптоматические препараты по показаниям: жаропонижающие («Парацетамол»), сосудосуживающие капли («Риностоп»), противокашлевые («Амброксол»). Главное - соблюдать питьевой режим, оставаться в покое и следовать рекомендациям врачей.