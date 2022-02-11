Дмитрий Песков: Лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого текста Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

-... - Дмитрий Сергеевич! Ну, вот, к сожалению, западные политики и дипломаты продолжают проявлять чудеса безграмотности. И буквально сегодня постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Донбасс с Крымом. «Частью (Минских) соглашений было то, что они (Россия) уйдут из Крыма, но они этого не сделали», - заявила она в интервью БиБиСи. Кроме того, Томас-Гринфилд считает, что заседание СБ ООН, которое Россия организует 17 февраля, будет посвящено обсуждению Крыма. Здесь следует читать «Минским соглашениям», также разъяснила пресс-служба. А глава МИД Британии Трасс на встрече с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Позже она объяснила: думала, что речь идёт об Украине. А ещё раньше запуталась (или нас хотела запутать) «в двух игах» татарском и монгольском. Вот как бы это вы… Как нам к этому относиться, Дмитрий Сергеевич?

- Ну, давайте, все-таки, оговорки называть оговорками. Давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках.

Но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста минского комплекса мер, это очевидно.

И отсюда - такие вот оплошности, отсюда неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов.

Отсюда неспособность - очень квалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств «минской четверки» прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание.

Вот мы с вами, например, все стали свидетелем того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников «минской четверки». Ну, «норманнской четверки». Вот, к сожалению, такая ситуация.

Это - та реальность, в которой нам приходится работать. Это - та реальность, в которой нам приходится отстаивать свою позицию.

Но, в данном случае, одна надежда на наших дипломатов, праздник которых мы отмечали вчера, что они проактивно продолжат отстаивать дальше наши интересы. И терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам.

- Ну, я заранее извиняюсь перед президентом Джо Байденом, но вот он в интервью телеканалу NBC перепутал и назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, когда объяснял (это вот сегодня ночью было), почему американские войска покинули его спустя 20 лет. Ю А вот может быть практика каких-то - ну, предъявлений нот или, может, Кремлю делать какие-то заявления, потому что мы как-то так вяло реагируем на всякого рода оговорки. Или - рубрику в газетах: «Работа над ошибками»…

- Оговорка оговорке рознь. Давайте, - когда это оговорка, все-таки, все люди, - не будем излишне это все экзальтировать.

Но, действительно, бывает ситуация, когда речь идет о сознательных оговорках. И тогда, конечно же, российская сторона не хранит молчание, а, наоборот, активно отстаивает наши интересы.

- Почему у Путина оговорок не бывает?

- Почему? Бывает. Все – люди. Ну, может быть, не бывает…

- Спасибо огромное.

- … актуальных, по столь серьезным вопросам, но у всех бывает.

- Понял. Спасибо большое вам.

- Пожалуйста!