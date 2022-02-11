Россия и Саудовская Аравия обсудили стратегическое сотрудничество на крупных международных мероприятиях

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Абдулрахмана Сулеймана Алахмеда, посвященная вопросам расширения российско-саудовского взаимодействия. На встрече обсудили участие Саудовской Аравии в крупных международных проектах, проходящих в Российской Федерации, в том числе в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме.

- Отношения между нашими странами показывают динамичное развитие по целому ряду стратегических направлений. В 2019 году в ходе визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоялось подписание Программы Российско-Саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня, а в прошлом году подписана и «дорожная карта» по реализации этой программы: было согласовано около 60 областей сотрудничества, внесен 51 совместный проект. Мы поддерживаем тесное взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс». Благодаря совместным усилиям удалось обеспечить устойчивый баланс между спросом и предложением, взаимный учет интересов производителей и потребителей нефтяного сырья, – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

На протяжении многих лет саудовская сторона принимала активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ-2018 посетила одна из самых представительных делегаций Саудовской Аравии за всю историю Форума. На полях ПМЭФ-2022 будет функционировать выставочное пространство Королевства под брендом INVEST SAUDI. Участие саудовской стороны со стендом позволит эффективно продемонстрировать текущие уникальные проекты и разработки страны в рамках Государственной программы Vision 2030.

Со своей стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации г-н Абдулрахман Сулейман Аль-Ахмад высоко оценил динамику развития отношений между двумя странами во всех областях, которые установились, начиная с 1926 года. Он также упомянул о сотрудничестве с Фондом Росконгресс и его роли в организации Петербургского Международного экономического форума, в котором традиционно принимают участие делегации Королевства с целью развития сотрудничества между двумя странами.

Для дальнейшего развития сотрудничества в области энергетики стороны обсудили возможное участие саудовской делегации в Мировом энергетическом конгрессе – флагманском событии Мирового энергетического совета, которое проводится раз в три года начиная с 1924 года. Конгресс состоится 24-27 октября в Санкт-Петербурге.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в области финансов и размещение компаний Саудовской Аравии на Санкт-Петербургской Валютной Бирже, подготовку к празднованию столетия со дня установления дипломатических отношений между странами, которое состоится в 2026 году, а также сотрудничество в природоохранной области, в том числе участие Саудовской Аравии в программе воспроизводства белого кречета в Российской Федерации.

Для реализации совместных проектов будет создан проектный офис и рабочая группа, с российской стороны за взаимодействие будет отвечать Фонд Росконгресс.