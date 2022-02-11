Военные строители построили в Тюмени медицинский центр "Мать и дитя"

Фото: Пресс-служба Балтийского флота

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России завершили строительство крупного многопрофильного медицинского центра "Мать и дитя", торжественное открытие которого состоялось сегодня в Тюмени.

- Военные строители возвели двухэтажный многофункциональный медицинский центр в рекордные сроки меньше чем за полгода.

Площадь нового лечебного учреждения около 5 тысяч квадратных метром. Стационар рассчитан на 80 коек, в том числе 12 реанимационных, все палаты оборудованы системой подачи кислорода, - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что связи с острой необходимостью в дополнительных местах для лечения пациентов с ковидом на первом этапе стационар будет работать для приема пациентов с коронавирусом. Планируется, что позднее новый медицинский центр перейдет в обычный режим и будет работать как стационар по всем медицинским направлениям.

В "Мать и дитя" созданы условия для оказания высококвалифицированной помощи по направлениям акушерства-гинекологии, педиатрии, лучевой и лабораторной диагностики, хирургии, урологии, эндоскопии, неврологии и кардиологии.

На днях военные строители закончили на мысе Казак Камчатского края новый причал в пункте базирования подлодок, там же для семей военных моряков сдали многоэтажный дом, планируется открытие школы и двух детских садов. А в Крыму строители Минобороны России собираются возвести детский художественный Центр и школу "Корсунь" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

В ведомстве рассказали, что детский художественно-эстетический центр и школа "Корсунь" станут частью большого культурно-просветительского кластера: историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".