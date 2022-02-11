Сын Зинаиды Кириенко: "Врачи подтвердили у мамы инсульт"

Актриса Зинаида Кириенко. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

11 февраля в СМИ появилась информация: актриса Зинаида Кириенко попала в больницу в диагнозом геморрагический инсульт. Это серьезное заболевание.

Кроме того, в больнице у неё взяли ПЦР-тест на коронавирус, он оказался положительным. Но потом информация про инсульт подверглась сомнению, якобы, со ссылкой на сына Кириенко.

Мы поговорили с младшим сыном Зинаиды Михайловны Максимом.

- Полчаса назад мне позвонили из больницы. К сожалению, диагноз инсульт подтвердился, - сказал нам Максим. – Мы не исключаем, что это последствия ковида. Такие вещи, к сожалению, случаются.

- Зинаида Михайловна делала прививку?

- Прививку "Спутником V" сделала вся наша семья, включая маму. Как и положено мы привились еще в начале 2021 года, а потом ревакцинировались в октябре. И мама тоже. Она спокойно летала на фестиваль в Благовещенск, в Дагестан. Считала себя защищенной.

Ну а после Нового года пришел этот заразный омикрон…Мы все переболели, во всяком случае 3-4 дня пролежали с температурой, кашель был как при простуде, но выздоровели. У молодых омикрон довольно легко протекает, без последствий, хотя точно не могу сказать, что это было: ПЦР-тест отрицательный. В последние две недели мама не очень хорошо себя чувствовала.

- Вы вместе с ней живете?

- Она живет отдельно. Я переехал за город. Брат тоже живет отдельно. Но мы в постоянном контакте. Мы с братом, наши дети обязательно через день у мамы бывали. Вчера её самочувствие резко ухудшилось. Она находилась дома. Утром еще было ничего, а днем она стала вдруг засыпать, говорить с ней не получалось. Ухудшение произошло стремительно, буквально у нас на глазах. Но в голову не пришло, что это может быть инсульт. Мы вызвали скорую, через 15 минут врачи приехали и решили её госпитализировать. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением. Ее состояние оценивается как тяжелое. Сознание не очень четкое. Врачи делают все, чтобы ее спасти. У них для этого есть все условия.

Напомним, на счету Зинаиды Кириенко несколько десятков ролей в советских кинохитах: «Тихий Дон», «Судьба человека», «Любовь земная» и многих других. В последнее время артистка практически не снималась, но часто бывала гостем российских кинофестивалей.