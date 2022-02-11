Эксперт оценил первую песню МакSим после болезни: «Аранжировка новая, вокал взяли со старого хита»

МакSим в новом треке звучит по-старому. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица МакSим 11 февраля выпустила дуэтную песню с Егором Кридом. Тут же стали обсуждать: неужели МакSим смогла наконец-то спеть, записаться на студии? 38-летняя МакSим продолжает реабилитацию после болезни, поэтому не выступает. Осложнения после коронавирусной пневмонии у певицы были настолько серьезными, что легкие до сих пор не восстановились, хотя после выписки прошло полгода. После болезни были: треки на радио, на платформах, музыкальная премия – это за композиции, записанные еще до болезни звезды. 11 февраля МакSим и Егор Крид выпустили дуэтную песню «Отпускаю» - перепели старый хит певицы. Мы решили узнать у эксперта – певица записала новое звучание своих отрывков или использовали старую запись ее вокала.

МакSим и Егор Крид перепели давний хит певицы — теперь в нем есть рэп.

Вместе с kp.ru песню послушала преподаватель по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова:

- Совместная работа Крида и МакSим напомнила легендарный «Stan» Эминема (сингл знаменитого музыканта с певицей Dido - прим. Авт). Похожа лишь форма. Слова известной песни певицы и рэп… Так впервые сделал Эминем. Но наша версия (песня МакSим, рэп Крида) звучит не так экспрессивно. Эминем не потерял свою индивидуальность в треке, а Егор Крид, создав такую коллаборацию с МакSим, проявил себя слабо. МакSим звучит выигрышнее. Мы слышим милый, романтичный вокал МакSим и такой же милый рэп Крида. Никакой экспрессии, никакой разницы между ними в исполнении, никакой бури эмоций и энергетики. Вяло, неинтересно, скучно - со стороны Крида. Не слышна разница в вокале между женской и мужской энергетикой. Ближе к концу песни Егор перешел на высокие ноты, чтобы добавить эмоций, но как-то неубедительно… «крика» не получилось. Никакого драйва.

Педагог по вокалу Юлия Таравкова послушала новинку и сделала выводы. Фото: Личный архив

Солировать в этой композиции должен был Крид, но честнее получилось у МакSим. У Крида не получилось. К аранжировке вопросов нет: дополнили новым звучанием. Но развития и кульминации ни в аранжировке, ни в самом исполнении Егора я не услышала. В любом произведении такого плана (как у Эминема) должно быть - сначала развитие, а потом кульминация эмоций — в конце Эминем «разрывает» публику бурей эмоцией. Перейдем к вопросу по вокалу певицы. Слышно, что МакSим не перепевала заново, просто звукорежиссер взял ее вокал с оригинальной версии ее песни и вставил эту вокальную дорожку в песню к Криду. Но к ней вопросов нет - спето нежно и красиво…»

Так что, можно с уверенностью сказать: голос МакSим в новом сингле – старый. Но поклонников этот факт вряд ли расстроит – на фит МакSим и Крида сняли уже тысячи видео в Тик Токе. Коллаборация этих двух исполнителей возникла не случайно. Минувшим летом, когда певица лежала в больнице, Крид на своем концерте поддержал коллегу - включили песню МакSим «Отпускаю» и спел ее с залом. Это видео стало вирусным в сети, разошлось по группам поддержки артистки. Крид тогда сказал такие слова: «Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку. МакSим, держись - мы с тобой!» Так что их совместная версия «Отпускаю» — не случайна.