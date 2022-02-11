Наука пойдет по морям

Материалы предоставлены АНО Национальные приоритеты

В текущем году государство направит 2 млрд рублей на ремонт и модернизацию кораблей российской научной флотилии. Об этом сообщил заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко, добавив, что «это будет способствовать совершению научных открытий международного уровня».

В объявленную вице-премьером программу модернизации включены пять научно-исследовательских судна (НИС). Ремонтные работы и установка нового оборудования организованы в рамках национального проекта «Наука и университеты». В список претендентов на радикальное обновление попали НИС «Николай Страхов», «Академик Сергей Вавилов», «Академик Лаврентьев», «Академик Мстислав Келдыш» и «Академик Иоффе».

Комментируя событие, Дмитрий Чернышенко заявил: «Создание комфортных условий для работы ученых и обновление приборной базы для проведения исследований на высоком уровне – приоритетная задача работы правительства. Установка современных приборов позволит вывести экспедиционную работу ученых в Атлантическом океане, Балтийском море и Арктике на новый уровень».

Первым из серии обновленных судов в море в этом году уйдет «Николай Страхов». На судах «Академик Сергей «Вавилов» и «Академик Лаврентьев» запланирован общий ремонт и монтаж современного оборудования. Модернизация этих кораблей завершится в 2023 году. По судам «Академик Мстислав Келдыш» и «Академик Иоффе» проект модернизации был завершен в минувшем году. В этом стартуют ремонтные работы и закупка оборудования. Окончание работ запланировано на 2024 год.

Хорошую новость для ученых продолжает сообщение из аппарата вицу-премьера, в котором говорится, что на судоверфи «Звезда» продолжается строительство двух новых научно-исследовательских судов «Профессор Анатолий Елизаров» и «Профессор Петр Моисеев». Это первые НИС, заложенные в новейшей истории России. Строительство кораблей стартовало осенью минувшего года в рамках Года науки и технологий. Новые суда позволят проводить океанологические исследования в любой точке Мирового океана на передовом оборудовании и независимо от погодных условий. В этом году начнется сборка корпусных деталей и изготовление 42 корабельных секций, в том числе закладка килей. Спуск судов запланирован на 2024 год.

Любопытно, что двумя днями ранее правительство уже выделило 470 млн рублей на модернизацию исследовательского судна «Петр Котцов», которое занимается навигационно-гидрографическим обеспечением судоходства в районе Северного морского пути. Модернизация судна, проводимого в рамках соответствующего федерального проекта, позволит увеличить срок его службы на 15 лет. Так что российские океанологи теперь вполне могут порадовать себя и страну новыми открытиями. На новых судах.