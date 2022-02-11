После убийства на съемочной площадке «Ржавчины» Алек Болдуин продолжил работу

Актер Алек Болдуин вновь снимается в кино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что должен чувствовать человек, случайно застреливший другого? Адские муки совести, зияющую дыру в сердце и перманентное желание провалиться сквозь землю.

Да, судя по первым фото со съемочной площадки фильма «Ржавчина», где 22 октября прошлого года произошла страшная трагедия, когда Алек Болдуин случайно выпустил пулю в оператора Галину Хатчинс, поначалу так и было. Артист рыдал, звонил адвокату, жене и прочее.

Но теперь, после серии интервью по теме (говорит, что курок не нажимал) и спонтанных разговоров с папарацци в лесу, Болдуин снова вернулся на съемочную площадку. К счастью, не вестерна «Ржавчина». А другого кино. Малобюджетного британского фильма «97 минут».

По понятным причинам это не афишируется. Мало у кого может вызвать восторг тот факт, что Болдуин продолжает зарабатывать деньги после непреднамеренного, как предполагает следствие, убийства. Но бизнес есть бизнес. И хорошие адвокаты в США стоят дорого.

Как пишет Fox News, Алек был замечен на съемках как минимум двух сцен в Британии — на натуре и в закрытом помещении. Сюжет картины не раскрывается, но, по предварительным данным, Болдуин исполняет роль агента спецслужб.

Следствие по делу до сих пор продолжается. Актер уверяет, что всеми силами помогает сыщикам, чтобы не сесть в тюрьму и не разрушить и без того не совсем блестящую в последнее время карьеру. Хотя многие считают, что Болдуин скрытничает.

— Любое предположение о том, что я не выполняю просьбы, приказы, требования следствия или ордера на обыск, это чушь собачья, — говорил он.

По словам актера, расследование — процесс, в ходе которого правоохранительные органы должны сделать запрос в тот штат, где он проживает. Только после этого они смогут получить доступ к данным его телефона.

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