Корейский Воланд ищет невесту

Сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие» совершенно точно подойдет тинейджерам от 11 до 92 лет

О том, что корейские сериалы покорили весь мир говорят с упоением и часто. В них много и со вкусом убивают, там обязательно есть очень злые и очень добрые люди. Они все изначально похожи и на сказку, и на комикс, что, видимо, и необходимо сейчас зрителю. Сейчас никто не хочет стареть, все, вне зависимости от возраста, считают себя подростками, а сказки и комиксы это как раз очень подходящий язык в этом возрасте.

Сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие» (на ТВ-3 с 11 февраля) совершенно точно подойдет тинейджерам от 11 до 92 лет.

Фильм известный, его знают так же как «Гоблин» или «Токкэби» и рассказывает он про некого корейского бога, который вроде как погиб, а вроде и нет.

В далеком прошлом, еще в феодальной Корее его, бога, зарезали его собственным мечом. И теперь должна найтись невеста, которая его от вечных мук избавит.

Не очень понятно? Не страшно.

Этот сериал про то, как юный корейский красавиц бродит по разным городам разных времен, и очень красиво наблюдает за людьми, порой вмешиваясь в какие-то незначительные эпизоды их жизни. Он, конечно, всесилен, даже чем-то очень похож на Воланда из «Мастера и Маргариты». Ему тоже, видимо, скучно, но он точно никуда не торопится. Повествование неторопливое и обладает неким завораживающим эффектом. Порой герой выдает вполне себе воландовские сентенции: «Не молитесь, боги не слышат вас».

Впрочем, если Воланд оставался выше человеческих страстей, хоть и переживал почему-то за окружающих, то корейский бог-красавец то и дело вмешивается в происходящее, регулярно наказывая негодяев и спасая чьи-то жизни.

Если честно, не совсем понятно, зачем этого бога нужно спасать. Все у него вроде неплохо, одет прекрасно, явно упивается своим внешним видом, да и пресловутую невесту ищет постольку-поскольку.

Интересно, что к выходу проекта в нашей стране певица Манижа, представлявшая Россию на «Евровидении» прошлого года вместе, с другим исполнителем Элманом, записала сандтрек из этого сериала.

Если вы считаете, что порция романтических впечатлений на фоне приключений бессмертного корейского война в предверии весны вам не помешает, что этот проект точно для вас.