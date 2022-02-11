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Звезды11 февраля 2022 12:59

Корейский Воланд ищет невесту

По ТВ покажут нашумевший корейский сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие» (он же «Гоблин», он же «Токкэби»)
Петр ПАВЛОВ
Петр ПАВЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие» совершенно точно подойдет тинейджерам от 11 до 92 лет

Сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие» совершенно точно подойдет тинейджерам от 11 до 92 лет

О том, что корейские сериалы покорили весь мир говорят с упоением и часто. В них много и со вкусом убивают, там обязательно есть очень злые и очень добрые люди. Они все изначально похожи и на сказку, и на комикс, что, видимо, и необходимо сейчас зрителю. Сейчас никто не хочет стареть, все, вне зависимости от возраста, считают себя подростками, а сказки и комиксы это как раз очень подходящий язык в этом возрасте.

Сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие» (на ТВ-3 с 11 февраля) совершенно точно подойдет тинейджерам от 11 до 92 лет.

Фильм известный, его знают так же как «Гоблин» или «Токкэби» и рассказывает он про некого корейского бога, который вроде как погиб, а вроде и нет.

В далеком прошлом, еще в феодальной Корее его, бога, зарезали его собственным мечом. И теперь должна найтись невеста, которая его от вечных мук избавит.

Не очень понятно? Не страшно.

Этот сериал про то, как юный корейский красавиц бродит по разным городам разных времен, и очень красиво наблюдает за людьми, порой вмешиваясь в какие-то незначительные эпизоды их жизни. Он, конечно, всесилен, даже чем-то очень похож на Воланда из «Мастера и Маргариты». Ему тоже, видимо, скучно, но он точно никуда не торопится. Повествование неторопливое и обладает неким завораживающим эффектом. Порой герой выдает вполне себе воландовские сентенции: «Не молитесь, боги не слышат вас».

Впрочем, если Воланд оставался выше человеческих страстей, хоть и переживал почему-то за окружающих, то корейский бог-красавец то и дело вмешивается в происходящее, регулярно наказывая негодяев и спасая чьи-то жизни.

Если честно, не совсем понятно, зачем этого бога нужно спасать. Все у него вроде неплохо, одет прекрасно, явно упивается своим внешним видом, да и пресловутую невесту ищет постольку-поскольку.

Интересно, что к выходу проекта в нашей стране певица Манижа, представлявшая Россию на «Евровидении» прошлого года вместе, с другим исполнителем Элманом, записала сандтрек из этого сериала.

Если вы считаете, что порция романтических впечатлений на фоне приключений бессмертного корейского война в предверии весны вам не помешает, что этот проект точно для вас.

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