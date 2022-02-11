Гигантский мухомор, гибрид «Корпорации монстров» и человек-павлин: Кто стал новыми персонажами шоу «Маска»

Фото: НТВ

Совсем скоро в эфир выходит флагманское шоу НТВ «Маска», где известные артисты наглухо маскируются в закрытые костюмы, чтобы исполнять песни и удивлять судей и зрителей.

Суть проекта в том, чтобы угадать, кто скрывается под масками. Хоть это и непросто, но в этом и заключена главная интрига. Раз от раза художники по костюмам поражают воображение аудитории. Так будет и в этот раз. В целом происходящее все больше напоминает бессмертный хит группы «Король и шут»:

«Отец полез в карман, ведь малышам не мог он отказать.

Маски друзья себе выбирайте!

Алеша теперь кабан, ты, Дима, вурдалак.

Саша, ты как ведьма, в своем рыжем платье!»

Фото: НТВ

Для нового сезона подготовили 14 абсолютно новых костюмов и образов: Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик, Пчела и Анубис.

На презентации «Маски» показали гигантского мухомора, человека-павлина и голубое мохнатое и одноглазое нечто — Монстрик — как если бы у Салли и Майка Вазовского из «Корпорации монстров» появился ребенок.

Каждый костюм дизайнеры и костюмеры готовят по 4-6 месяцев. Группа, создающая костюмы, насчитывает более сотни человек. Так, на изготовление 14 масок ушло более 10 километров (!) ткани, более 500 иголок (300 из которых было сломано в процессе), около тысячи перьев павлина и примерно столько же перьев других птиц, около 300 ракушек и морских звезд, порядка 30 кило камней и пластика, который переплавляли в различные элементы и каркасные конструкции костюмов.

Фото: НТВ

—Каждый воскресный вечер, когда я с семьей смотрю этот потрясающий проект, я могу увидеть эмоции нашего сына, - призналась Регина Тодоренко. - Он с такой любовью смотрит на каждого героя и может спросить: «А что, банан умеет говорить?», а я ему говорю: «Сынок, ты узнаешь об этом чуть позже».

Вести шоу по-прежнему будет Вячеслав Макаров, в судьях — Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и новичок Тимур Батрутдинов.

«Маска», НТВ, воскресенье, 20.10