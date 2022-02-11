«Купи почку, а на сдачу возьми дочку»: В Афганистане бум торговли органами и людьми

Зачастую денег от реализации органов семье не хватает на жизнь и тогда приходится идти на еще более тяжелые решения Фото: REUTERS

Смена власти в Афганистане не привела к взрывному росту всей экономики, но зато обеспечила настоящий бум в одной отдельно взятой отрасли. Речь идёт о таком специфическом бизнесе, как торговля органами.

Нельзя сказать, что это совершенно новое явление для Афганистана явление — к сожалению, с ним можно было встретиться здесь и раньше. Правда, если раньше это был «последний шанс» для самых бедных слоев населения, то с разрушением экономики к нему стали прибегать и средний класс и, самое главное, - женщины, которые до этого не были вовлечены в этот черный бизнес. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», самые ходовые «товары» нелегального рынка - почки и кровь.

Причем это не единичные явления, а массовый феномен. Например, в начале года в одной деревне в провинции Герат десятки женщин продали свои почки, чтобы расплатиться с долгами. Сделать это было относительно легко, ведь в паре десятков километров находится граница с Ираном, и состоятельные люди из Исламской Республики охотно приобрели столь ценный товар.

Герат вообще считается одним из главных «базаров органов» в Афганистане. Расположенная там больница Локман Хаким может претендовать на звание одного из мировых центров трансплантологии, ведь за 5 лет там выполнили более тысячи пересадок почек. По словам администрации клиники, они не в курсе продажи органов, ведь к ним приходят пациенты с уже готовым согласием донора, которое «абсолютно добровольно». Понять медиков можно, ведь подобная практика является преступлением в Афганистане, поэтому они не могут участвовать в ней официально.

Для купли-продажи есть специальные «брокеры органов», которые договариваются о теневой стороне подобных сделок, причём за весьма скромную комиссию, иногда даже меньше 100 долларов. Сама почка тоже стоит весьма дешево по мировым стандартам - около 3,5-4,5 тысячи долларов. Правда, при удачной сделке можно приобрести орган и за тысячу долларов, но не стоит сильно на это рассчитывать.

По словам Асифа Эфрата из израильского Междисциплинарного центра Герцлии, Афганистан стал «новым сильным игроком» на рынке трансплантологии вместе с Китаем, Пакистаном и Филиппинами. Иногда донорский материал продают за границу, где за него готовы заплатить в 2 или 3 раза больше.

Если кому-то жалко отдавать почку, то всегда можно обойтись «малой кровью»: буквально продать свою кровь для переливания. Полтора литра стоит 50 долларов. Правда, надо учесть, что в нормальных условиях врачи не рекомендуют сдавать больше 450 миллиметров раз в два месяца.

Зачастую денег от реализации органов семье не хватает на жизнь и тогда приходится идти на еще более тяжелые решения: продавать дочерей. Девушек выдают замуж за тех, кто готов заплатить «достойную» цену, причем отдают в дом будущего мужа сразу же до наступления совершеннолетия. Благодаря этому их можно не кормить и перераспределить скудные ресурсы на поддержку оставшихся членов семьи.

Например, «Си-эн-эн» пишет о судьбе девятилетней Парваны Малик, выданной за 55-летнего мужчину. Та же участь постигла и ее 12-летнюю сестру несколькими месяцами ранее. Однако средств, вырученных за «продажу» будущим супругам, семье из 8 человек хватает только на несколько месяцев. Да и зачастую, это не «живые деньги», ведь часть выдается «натуральным эквивалентом»: овцами и земельными участками.

Сам «покупатель», точнее жених, признается, что Парвана станет его второй женой. «Она была дешевой, а ее отец очень бедным и нуждался в деньгах, - заявляет мужчина. – Она будет работать по дому, бить ее я не буду, буду относится как к члену семьи. Я буду добр».

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