«Казахстан твёрдо стоит на ногах»

Находящийся с рабочим визитом в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудили текущую обстановку, направления развития двусторонних отношений и ключевые вопросы межрегионального взаимодействия двух стран.

«Есть крупные проекты в космосе, энергетике, машиностроении»

Президенты не могли обойти вниманием потрясшие Казахстан январские события. Касым-Жомарт Токаев в очередной раз подчеркнул, что мятежи и погромы были «тщательно подготовленной операцией международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота».

«Сейчас идёт следствие, появляются первые результаты, – сообщил президент Казахстана. – К сожалению, очень много жертв. Я сам переживаю из-за этого, выразил соболезнования родным и близким погибших. По каждому случаю ведётся расследование, виновные будут наказаны, обнаружены и, самое главное, привлечены к ответственности».

Токаев выразил Владимиру Путину признательность за «тёплое, деловое отношение» к обращению Казахстана по поводу отправки в страну миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам президента Республики Казахстан, миротворцы ОДКБ сыграли важную роль, взяв под охрану стратегические объекты.

Владимир Путин согласен с тем, что Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростым положением в стране. В этой ситуации Россия как одна из стран ОДКБ в соответствии с 4-й статьей договора подставила Казахстану плечо.

«Но главную роль, конечно, сыграло руководство самого Казахстана, преданные своему делу, присяге и народу Казахстана правоохранительные органы, вооружённые силы. Знаю, что придётся теперь немало усилий приложить для того, чтобы даже восстановить все, что было разрушено в ходе этих событий. Но Казахстан, тем не менее, уверенно, твёрдо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается активно», – сказал Путин казахстанскому коллеге.

Лидеры России и Казахстана отметили успешное развитие всесторонних контактов и подтвердили стремление к углублению политических, экономических, торговых, инвестиционных и культурных связей. «Я полагаю, что здесь мы добьёмся искомых результатов, тем более что присутствует политическая воля. Казахстан и Россия, мы об этом неоднократно говорили, являются соседями от Бога. У нас самая протяжённая сухопутная граница в мире. И кроме дружбы, сотрудничества других взаимоотношений между нашими странами просто быть не может», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Владимир Путин констатировал, что Россия является крупным торгово-экономическим партнёром Казахстана. «Мы активно сотрудничаем на международных площадках, кроме постсоветского пространства сотрудничаем и в крупных международных организациях. В этом году у нас юбилей – 30-летие установления дипломатических отношений. Намечен целый ряд серьёзных мероприятий. Уверен, что они пойдут на пользу нашим деловым, гуманитарным связям. Здесь есть над чем работать: есть крупные проекты в космосе, энергетике, машиностроении», – отметил российский президент.

«Мягкая сила» знаний

Особое внимание президенты Казахстана и России уделили сотрудничеству в сфере образования. Стоит напомнить, что в недавнем интервью агентству и телеканалу «Хабар 24» президент Токаев призвал казахстанскую молодёжь учиться в России, в первую очередь, в технических ВУЗах.

«Российское образование очень хорошее, особенно техническое образование. Это общеизвестный факт. В Москве, например, есть такие ВУЗы, как МФТИ, Бауманское училище. Также есть Новосибирский университет, Томский университет и т.д. Конечно же, нет никакой обязательности. Просто я высказал предположение, что лучше всё же направлять на учёбу в Россию. Потому что здесь присутствует и языковой момент, т.е. нет языкового барьера. Это первое. Во-вторых, коль скоро мы являемся стратегическими партнёрами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые обучались бы в России», – сказал президент в своём первом интервью после трагических новогодних событий.

Можно также отметить, что по данным Министерства образования и науки Российской Федерации в университетах России до пандемии училось свыше 70 тыс. студентов из Казахстана, и эта цифра являлась рекордной по количеству иностранцев, обучающихся в российских ВУЗах.

Но и это не предел. На встрече глав России и Казахстана были достигнуты договорённости о расширении сети филиалов ведущих российских ВУЗов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе «Болашак», цель которой – выращивание кадров для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как получение научной степени высших учебных заведений, так и научные и производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира.

По итогам переговоров Путина и Токаева был подписан также ряд документов в сфере железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики.

Доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), кандидат исторических наук Вадим Трухачев отмечает: «То, что два президента на встрече уделили внимание вопросам образования, очень знаменательно, потому что образование является одним из ключевых направлений сотрудничества России не только с Казахстаном, но и с другими странами постсоветского пространства. Достаточно сказать, что множество студентов из Казахстана – как русских, так и казахов – обучается в российских ВУЗах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. И РГГУ – не исключение.

Решение о расширении взаимодействия России и Казахстана в сфере образования – взаимовыгодное. Для России это возможность открытия новых филиалов своих ВУЗов в Казахстане, которые позволят укреплять «мягкую силу». Для Казахстана это тоже выгодно, потому что в стране появится сеть качественных ВУЗов, где будут работать (и уже работают, если говорить, например, о филиале МГУ) преподаватели высокого уровня, которые смогут поделиться своими знаниями с казахстанскими студентами».

Вадим Трухачев обратил внимание на то, что в современном мире идёт нешуточная «битва за мозги». «Поэтому очень хорошо, что наряду с вопросами безопасности президенты двух стран обратили внимание и на это направление. Безопасность во многом начинается с образования», – заключил преподаватель РГГУ.

Директор Центра общественно-политических исследований, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что если речь идёт об интеграции и о подготовке высококвалифицированных специалистов для организации совместного производства, то лучше, когда специалисты имеют одно образование. В последнее время Россия показала значительные технологические успехи, и обучение казахстанских студентов в российских ВУЗах приведёт к более тесной интеграции, повышению уровня образования, а в дальнейшем – к технологическому прорыву в области совместных производств.

«Решение о подготовке студентов силами крупных образовательно-технических центров России говорит о серьёзной заявке именно на технологическую интеграцию, чего раньше не делалось».

А руководитель Аналитического управления Департамента управления данными, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» Андрей Чукарин отметил, что встреча двух президентов направлена на укрепление сотрудничества во благо наших народов.

«Визит Президента Токаева сейчас крайне важен. В рамках напряжённости, которая сейчас присутствует на рубежах России, мы видим, что это – жест союзничества и сотрудничества. Мы держим курс на сотрудничество во благо наших народов. Заключены более десяти различных соглашений, и меморандумов между нашими странами. Все мы понимаем важность и своевременность заключения таких соглашений, в рамках которых будут конкретные проекты. Сотрудничество идёт по нескольким направлениям. Как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС.

Планировалась общая платформенная консолидация и интеграция различных информсистем. И она однозначно будет. Россия и Казахстан здесь являются лидерами своих цифровых программ», – считает Андрей Чукарин.