Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
11 февраля 2022 14:30

«Части тела убитого он заставил жену вынести в мусорку»: Новые подробности по делу мигранта, который расчленил москвича

Адвокат обвиняемого Жанна Шишкова опровергла, что мужчины были геями
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Свою вину задержанный полностью признает.

Свою вину задержанный полностью признает.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сайту kp.ru стали известны новые подробности об убийстве на севере Москвы. Напомним, на днях на одном из столичных мусороперерабатывающих заводов обнаружили пакет с частями тела мужчины - голову и руки. Полицейские выяснили, что заявление об исчезновении этого человека несколько дней назад подала в полицию его жена. В соцсетях мужчины нашли переписку с неким уроженцем Узбекистана - они договаривались о встрече. Мигранта задержали. И тот сознался в убийстве.

- Многие СМИ сообщили, якобы у мужчин было свидание интимного плана. Но это неправда. Представителями нетрадиционной сексуальной организации ни тот, ни другой не были! - заявила kp.ru адвокат обвиняемого в убийстве Жанна Шишкова.

Как нам стало известно, мужчины действительно познакомились в соцсетях и выяснили, что живут по соседству - в Головинском районе. Якобы, в тот роковой день покойный мужчина ушел в загул, написал соседу и предложил посидеть вместе. У мужчины из Узбекистана был выходной (а жена должна была вернуться с работы только поздно вечером), поэтому он с радостью согласился. Купили бутылку беленькой. Выпили. Сходили за второй. Тут и началось...

- По словам задержанного, новый друг позволил себе резкие матерные высказывания в адрес его матери, - говорит наш источник в правоохранительных органах. - Мужчина не сдержался и ударил оппонента кухонным ножом в грудь. Говорит, якобы тот еще какое-то время продолжал сидеть за столом. И мигрант ему даже налил рюмку за примирение. Но когда сосед свалился, и уже не дышал, понял, что убил. Испугался и решил избавиться от тела.

До прихода гражданской жены с работы гражданин Узбекистана успел вынести большую часть пакетов с останками несчастного и выбросить во дворе в контейнеры для мусора. Но так как в процессе он допил оставшуюся водку, едва стоял на ногах. Жену (она также родом из Средней Азии) мужчина избил и заставил унести оставшиеся несколько пакетов. (Причастность самой женщины к убийству и сознательному сокрытию следов не подтвердилась. Вопросов к ней у следствия нет).

Свою вину задержанный полностью признает.

- Понятно, что произошло убийство и ничего уже исправить, к сожалению, невозможно, - говорит адвокат обвиняемого Жанна Шишкова. - Но мы хотели бы принести свои извинения потерпевшей - жене убитого мужчины.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ