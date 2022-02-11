«Части тела убитого он заставил жену вынести в мусорку»: Новые подробности по делу мигранта, который расчленил москвича

Свою вину задержанный полностью признает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сайту kp.ru стали известны новые подробности об убийстве на севере Москвы. Напомним, на днях на одном из столичных мусороперерабатывающих заводов обнаружили пакет с частями тела мужчины - голову и руки. Полицейские выяснили, что заявление об исчезновении этого человека несколько дней назад подала в полицию его жена. В соцсетях мужчины нашли переписку с неким уроженцем Узбекистана - они договаривались о встрече. Мигранта задержали. И тот сознался в убийстве.

- Многие СМИ сообщили, якобы у мужчин было свидание интимного плана. Но это неправда. Представителями нетрадиционной сексуальной организации ни тот, ни другой не были! - заявила kp.ru адвокат обвиняемого в убийстве Жанна Шишкова.

Как нам стало известно, мужчины действительно познакомились в соцсетях и выяснили, что живут по соседству - в Головинском районе. Якобы, в тот роковой день покойный мужчина ушел в загул, написал соседу и предложил посидеть вместе. У мужчины из Узбекистана был выходной (а жена должна была вернуться с работы только поздно вечером), поэтому он с радостью согласился. Купили бутылку беленькой. Выпили. Сходили за второй. Тут и началось...

- По словам задержанного, новый друг позволил себе резкие матерные высказывания в адрес его матери, - говорит наш источник в правоохранительных органах. - Мужчина не сдержался и ударил оппонента кухонным ножом в грудь. Говорит, якобы тот еще какое-то время продолжал сидеть за столом. И мигрант ему даже налил рюмку за примирение. Но когда сосед свалился, и уже не дышал, понял, что убил. Испугался и решил избавиться от тела.

До прихода гражданской жены с работы гражданин Узбекистана успел вынести большую часть пакетов с останками несчастного и выбросить во дворе в контейнеры для мусора. Но так как в процессе он допил оставшуюся водку, едва стоял на ногах. Жену (она также родом из Средней Азии) мужчина избил и заставил унести оставшиеся несколько пакетов. (Причастность самой женщины к убийству и сознательному сокрытию следов не подтвердилась. Вопросов к ней у следствия нет).

Свою вину задержанный полностью признает.

- Понятно, что произошло убийство и ничего уже исправить, к сожалению, невозможно, - говорит адвокат обвиняемого Жанна Шишкова. - Но мы хотели бы принести свои извинения потерпевшей - жене убитого мужчины.