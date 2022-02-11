Бастрыкин взял под контроль происшествия с мигрантами в столичном регионе

Александр Бастрыкин обратился к Совбезу с предложением ужесточить миграционное законодательств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городе Москве Андрею Стрижову представить доклад о происшествии в столице с участием мигрантов.

Напомним, в среду, 9 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные в районе Пролетарского проспекта распивают спиртные напитки на детской площадке. Полицейские, приехавшие на вызов, установили двоих мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к правоохранителям и оказали сопротивление. Полицейские обратились за медицинской помощью, врачи диагностировали у них ушибы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

В тот же день сотрудники МВД России задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на магазин в селе Новопетровское в подмосковной Истре. Граждане одной из стран ближнего зарубежья жестоко расправились с 51-летней кассиром продовольственного магазина Людмилой Вяткиной, избили директора торгового предприятия - 43-летнюю женщину и ее 52-летнего супруга.

В декабре прошлого года Председатель Следственного комитета России СКР Александр Бастрыкин обратился к Совбезу с предложением ужесточить миграционное законодательство.

Бастрыкин заявил, что следователи серьезно обеспокоены правонарушениями приезжих. По данным главы СК России за 11 месяцев текущего года правоохранительными органами расследовано более 33,5 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, из которых 30% - "тяжкие и особо тяжкие".

Поясним, что "тяжкие и особо тяжкие" это убийства, вооруженные грабежи и изнасилования, которыми, собственно, и занимаются следователи этого ведомства.

Данные не расходятся с информацией МВД России, где говорится, что число преступлений, совершенных в России в 2021 году приезжими, выросло по сравнению с 2020 годом на 6%. Статистка говорит о росте по всем составам преступлений.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В пятницу, 10 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша запретил мигрантам работать по патентам в пассажирских перевозках, кадровых агентствах, торговле и общественном питании.

Руководитель региона дал 3 месяца предпринимателям Калужской области, чтобы они наняли на все эти рабочие должности местных жителей.

Кроме того, глава Калужской области объявил о выходе региона из федеральной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, которое дает право выходцам из Средней Азии получать в России гражданство по упрощенной схеме.

Все это случилось после того, как руководитель региона без предупреждения посетил миграционный центр в Боровском районе и поговорил с мигрантом, который получил сертификат на знание русского языка, но "русским языком явно не владел". Губернатор сообщил о своем решении в сети.

"Утром без предупреждения заехал в Многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках... Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!", — поделился своими впечатлениями Шапша.

После этого отметил, что владельцев сертификатов, которые не знают русского языка будут проверять сотрудники полиции.

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