Александр Ющенко: Геннадий Зюганов в ЦКБ. Легкий насморк. С Владимиром Жириновским не встречаются

Сегодня ближе к вечеру стало известно, что в Центральную клиническую больницу Управления делами Президента России госпитализирован глава КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня ближе к вечеру стало известно, что в Центральную клиническую больницу Управления делами Президента России госпитализирован глава КПРФ Геннадий Зюганов. У нас на связи - один из ближайших соратников генсека Александр Ющенко.

- ...Александр Андреевич, только что прошла информация, что в ЦКБ положили Геннадия Андреевича. Скажите, это днем произошло?

- Ничего не произошло. Он вчера поехал, и ему там предложили (полежать) пару-тройку дней, чтобы исключить всякого рода риски, быстренько профилактироваться.

- Скажите, у него насморк был?

- Ну, чуть-чуть был насморк, чуть-чуть кашель. И ему, с учетом предыдущих всяких оперативных вмешательств, посоветовали на всякий случай, превентивно, как бы перебдеть, чем недобдеть.

- А какие вы имеете в виду предыдущие оперативные вмешательства?

- Ну, у него же были, он в больницах лежал, у него есть история болезни.

- Кардиология, вы имеете в виду?

- Ну да. В 2019-м году было.

- Он рядом со мной, я же в Крылатском живу. (ЦКБ находится в Крылатском – А.Г.) Не пустят меня к нему?

- Нет. Он-то пустит, но администрация не пустит. Он через пару-тройку дней выйдет.

- Вы в среду будете у нас? (В среду, 16 января на Радио «Комсомольская правда» запланирована программа «Партийная среда» с участием руководства КПРФ.)

- Думаю, да. Мы планируем.

- Скажите, а он ПЦР-тест сдал?

- При госпитализации все сдают….

- А температура есть?

- Нет, температуры нет.

- Он далеко от Жириновского? (Лидер ЛДПР госпитализирован в ЦКБ 2 февраля. – А.Г.)

- Очень далеко. Их разделяет вселенная, как политическая, так и реальная.

- Что разделяет?

- Вселенная.

- А к нему кто ходит: супруга, Леонид, внук, или кто?

- Слушайте, никто не ходит. Потому что сейчас в клиниках введен определенный режим, который не подразумевает посещение больных.

- А сам он трубку не берет?

- Сам, я думаю, нет. Потому что сейчас мы с вами разговариваем, у меня еще параллельно 25 тысяч звонков.

- Вы больше никому ничего не говорите.

- Нет, только вам как другу.

- Конечно. А я чего-то так распереживался.

- Нет-нет, все в порядке.

- А что ему можно есть, чего нельзя, что врачи говорят?

- Все можно согласно диете, которую прописали ему 10 лет назад для поддержания оптимальной физической формы.

- Вы же у нас были, и коньячок выпивали чуть-чуть.

- Коньячок – конечно. В нынешнее время это обязательно. Для дезинфекции.

- А вы с ним когда будете разговаривать?

- Ну, вот сейчас, минут 15 назад разговаривал.

- А он берет вашу трубку?

- Мою берет. Других не берет.

- Можете ему рекомендовать, чтобы он взял «Партийную среду»?

- В среду.

- В среду только возьмет?

- В среду возьмет обязательно.

- Это решение Политбюро или Ющенко?

- Это рекомендация Ющенко…

- И Афонина?

- …а решение уже его личное.

- То есть на Политбюро это не выносили?

- Политбюро не занимаются (такими вопросами).

- Скажите, настроение как? Анекдоты (рассказывает)?

- Великолепное (настроение). Анекдоты его я все знаю, поэтому мне он не рассказывает.

- Расскажите какой-нибудь анекдот мне.

- Нет, я не могу рассказать анекдот, потому что сейчас вокруг меня находятся люди, и это будет не совсем корректно.

- Просто подчеркнуть его самочувствие.

- У него самочувствие великолепное, поверьте. Бодрое.