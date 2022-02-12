Одесситы – корреспонденту «КП»: «Передавайте россиянам привет, скажите, что мы их любим!»

Туристов в Одессе совсем не стало Фото: Елена МАТВЕЕВА

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«БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ЧТОБ МОСКВА НАС ОБИДЕЛА!»

- Так вы – россиянка?! Вот кого нам надо в Черном море утопить! – хохотали надо мной две одесситки, с которыми я познакомилась на городском пляже. – Да ладно, мы ж – одесситы, мы шутим! А шо у вас там говорят? Будете уже на нас нападать?

- Мы, конечно, не против, чтобы Одесса была с Россией… Черное море, порт… - решила поиздеваться я в ответ.

- Вы ж не серьезно?! Хватит с вас Крыма, - тетеньки слегка помрачнели.

Пришлось объяснить, что мы, москвичи, тож шутим.

- Будь у нас выбор, я бы хотела, чтобы Одесса была сама по себе! У нас порт, туризм, мы выживем! – заметила одна из женщин.

- Передавайте своим привет! Скажите, что мы их любим! Быть такого не может, чтобы Россия Одессу обидела, – заметила вторая.

Потемкинская лестница Фото: Елена МАТВЕЕВА

«Кто к нам с мечом придет, тот очень скоро сообразит, что этот меч выгоднее сдать во вторчермет (переработка металлолома, - Ред.)», - так однажды пошутил в разговоре со мной почетный гражданин Одессы, краевед Олег Губарь (год назад он умер от ковида). Сегодня эта шутка заиграла новыми красками.

- Россия с Украиной не воюет! Так и запомните! – внушала мне продавщица черноморской кильки на самом знаменитом здесь рынке - Привозе. – В Одессе все любят друг друга и других любят!

В Одессе сохранилось много вывесок на русском языке. Здесь на это закрывают глаза Фото: Елена МАТВЕЕВА

«ЗАЧЕМ ДРАЗНИТЬ МЕДВЕДЯ?»

О чем на Привозе говорят, так это не о войне, а о плохой торговле. Туристов в Одессе совсем не стало. Раньше на Привозе и в сувенирных лавках все скупали русские, а теперь надежда лишь на местных.

- А денег у людей нет, цены растут каждую неделю, зимой за тепло надо платить, а весной коммуналка еще больше вырастет. Две рыбины за день продать – это разве торговля? – делится со мной еще один продавец.

О чем на Привозе говорят, так это не о войне, а о плохой торговле Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Телевизор посмотришь, кажется, уже танки грохочут! На улицу вышел – всем по барабану. Одесситов отличает пофигизм и прагматизм. Людей больше волнуют бытовые проблемы. Многие уже ошалели от инфляции, - делится со мной мой одесский коллега Михаил.

- Нам бы вашего Путина к себе президентом года на два. А лучше на четыре! Вот тогда бы Украина хоть немного ожила и зажила, - поделилась со мной одесская художница Ольга (имя изменено).

Кстати, она призналась, что одесская интеллигенция уже давно не смотрит украинские телеканалы.

- Я русские смотрю по Интернету. Но вообще страшно от того, что происходит. Запад тыкает и тыкает палкой в медведя – Россию. Они что, не понимают, что этот медведь может наконец встать и дать так, что мало не покажется? – замечает Ольга.

Две рыбины за день продать – это разве торговля? Фото: Елена МАТВЕЕВА

ОТРЯДАМ ТЕРОБОРОНЫ НАШЛИ МЕСТО В ТЮРЬМЕ

Что больно ударило по одесскому прагматизму, так это утвержденная на днях депутатами горсовета программа развития территориальной обороны — на случай отражения «агрессии России». На нее выделят 20 миллионов гривен за 2 года (это около 60 млн. руб.). При этом мэр Одессы Геннадий Труханов предложил разместить штаб одесской теробороны в… тюрьме. По его мнению, помещения колонии, которую Минюст намерен продать, для этого подходят. Против выступили лишь пара депутатов горсовета, заявившие, что не надо сеять панику среди населения.

- 70 процентов тех, кто готов пойти в эти отряды, не годятся для теробороны. Какие-то женщины в шубах с деревянными автоматами бегают!.. Это просто распил «бабла», - замечает мой коллега Михаил.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Почему город по решению Киева должен из своего бюджета оплачивать эти тренинги для дебилов? Нам что, деньги не на что больше тратить? Город запущен, лучше бы деньги на реставрацию памятников архитектуры направили, - говорит моя одесская знакомая Анастасия, а потом уже в шутку добавляет, - да, кстати, нас бомбить нельзя, у нас памятники!

Чего одесситы действительно опасаются, так это повторения донецкого сценария.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Что ни говори, а в мы в Одессе привыкли жить хорошо. Если с нами случится сценарий ДНР и ЛНР, то порты «Большой Одессы» встанут, тут все заглохнет, - замечали в разговоре со мной горожане.

- Если представить, что российская армия войдет в Одессу, то с хлебом солью встречать ее вряд ли выйдут. Даже те, кто за Россию. Просто это будет как-то не интеллигентно, не по-одесски, не по-пацански. Нельзя же переобуваться в воздухе. Как ни крути, мы – граждане Украины, хоть многое нам в Украине и не нравится, - заметил в разговоре со мной один из одесских профессоров.

Одеский дворик Фото: Елена МАТВЕЕВА

ШУТИТЬ ПРИЛЮДНО УЖЕ БОЯТСЯ

Когда журналисты едут в Одессу, начальство их непременно наставляет: «Записывай все шутки, которые услышишь на Привозе и на улицах! Одесситы же всегда шутят!».

На самом деле, это миф. Одесситы, конечно, шутят. Но не всегда и не везде. Тонкости одесского юмора можно познать только в семейном кругу, или если окажешься среди людей, которые признают тебя «своим». Я сижу в компании нескольких одесских историков.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

- После 2014 года Одесса шутит неохотно. Люди побаиваются – не знаешь, на кого нарвешься. А раньше в транспорте или у бюветов, куда народ приходит за чистой питьевой водой, разыгрывались целые спектакли. В трамваях заводились с пол оборота. «Уступите место!». «Я не могу, у меня нога больная!». «Так идите и лечитесь!». «На что я пойду лечиться, Янукович денег не дает!», - рассказывают мне историки. – Или вот случай. Одесса, маршрутка, апрель 2014-го. Мужчина уступил место женщине. А вместо нее села другая. «Эй, ты чего мой Крым забрала?», - кричит первая женщина второй. А та отвечает: «Извини, я провела референдум!» И это было смешно, а сейчас такие шутки публично уже не прозвучат.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ ПРИ ПЛОТНО ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ

В последний раз я была в Одессе в 2019-м, сразу после победы Владимира Зеленского на выборах. Тогда многие одесситы возлагали на нового президента большие надежды. Думали, что он не пойдет по пути партии войны Порошенко и наконец, решит проблему Донбасса. А еще рассчитывали, что Зеленский остановит украинизацию и заступится за русский язык. Сейчас люди разочарованы.

- Зеленский оказался маленькой копией Порошенко. А с русским языком при нем все стало только хуже. Детям приходится в школах учиться на украинском. А мы в Одессе всю жизнь говорили по-русски. Я теперь даже не могу детям с «домашкой» помочь, переводим некоторые задания с помощью переводчика,- рассказала мне одесситка Марина.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Все зависит от учителя и от родителей. Если в классе нет особо буйных родителей, то многие учителя по-прежнему преподают на русском. Но бывают и дети-провокаторы. Говорят: «А почему не на украинском?» – рассказала мне учительница одной из одесских школ.

И, несмотря на то, что вся Одесса говорит по-русски, украинская речь тут стала слышна чаще Фото: Елена МАТВЕЕВА

В частных школах в отличие от государственных преподавание чаще идет на русском, правда, при плотно закрытых дверях.

В отличие от Киева и Харькова, где я побывала до этого, в Одессе сохранилось много вывесок на русском языке. Здесь на это закрывают глаза.

А вот в магазинах - разброд и шатание.

- Владельцы некоторых решили, что у них продавцы должны говорить только по-украински (так прописано в законе, вступившем в силу уже при Зеленском. - Ред.), а в других магазинах продавцам разрешили говорить по-русски, - рассказали мне одесситы.

Парадокс, но на русском языке в семейном кругу общаются даже одесские украинцы-националисты, хотя прилюдно и насаждают «мову».

- Наши нацики – это, по сути, наемные работники. Кто им платит, того они и поддерживают, - пояснили мне одесситы.

При СССР порт Одессы работал на всю страну, а сейчас это слезы Фото: Елена МАТВЕЕВА

И, несмотря на то, что вся Одесса говорит по-русски, украинская речь тут стала слышна чаще.

- Все больше сюда переезжают жители из Центральной и из Западной Украины, из сел. Это настоящее бедствие. Они насаждают нам свой язык, свои привычки и обычаи. В одном из одесских двориков нарисовали граффити свинарника. Эти колхозники хотят быть в нашем городе хозяевами. А мы, коренные одесситы, чувствуем себя, как в оккупации, хотя никакой войны нет, - рассказала мне моя знакомая Татьяна.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

Спрашиваю у историков, как они видят будущее Одессы.

- Любой одессит мечтает о Порто-франко (свободный торговый город-порт. - Ред.). Но это такая утопия, невозможная сегодня. У нас больше нет заводов, у нас нет флота – суда продали и распилили на металлолом. При СССР порт Одессы работал на всю страну, а сейчас это слезы. Может быть, самой, в одиночку Одессе уже и не прожить, - замечают они.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

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