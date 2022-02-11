Фиксики и домашние животные

Новый номер журнала «Фиксики».

Ура! В свет вышел новый номер журнала «Фиксики», а значит, у каждого юного читателя впереди несколько приятных часов, которые можно провести вместе с любимыми героями.

Тема номера — домашние животные. Для чего их заводят? Как за ними ухаживать и чем кормить? Фиксики, хоть и не зоологи, но о животных знают немало интересного!

Домашние питомцы могут быть очень умными. Например, собаки понимают многие вещи, жаль только, сказать ничего не могут! Впрочем, приглядитесь к своим любимцам, возможно, удастся понять, что они так настойчиво пытаются донести до хозяев.

Конечно, юные читатели должны заботиться не только о домашних питомцах, но и о диких животных. Каждый может внести свою лепту. Некоторых видов на Земле осталось очень мало из-за изменения климата, так что экономя электроэнергию и воду, мы вносим вклад в сохранение природы.

В февральском журнале по традиции собрано немало интересных развивающих заданий. Лабиринты научат быть внимательными. Тест по сериям мультсериала проверит знания. Занимательная настольная игра, в которую можно играть всей семьей или с друзьями, познакомит с любопытными фактами и побудит к творчеству. Новый мастер-класс от фиксиков научит рисовать Кусачку. А задания на внимание и логику раскроют интересные подробности, связанные с домашними любимцами.

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