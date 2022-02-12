Актуальная поддержка

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Доступность жилья – важный показатель экономического развития регионов. В Южном федеральном округе при господдержке возводится все больше домов, создаются общественные пространства, развивается рынок ипотеки и запускаются новые механизмы создания инфраструктуры для городов. Активную роль в развитии жилищной сферы ЮФО играет Институт развития ДОМ.РФ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Представители Института развития ДОМ.РФ провели онлайн-конференцию, на которой обсуждалась ситуация в жилищной сфере ЮФО. В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Владимир Гурба.

- Реализация жилищных программ в рамках ЮФО сейчас имеет большую актуальность. Указом президента о национальных целях развития РФ на период до 2030 года особое место уделено улучшению жилищных условий российских семей.

Хочу дать оценку того состояния жилищного комплекса, который существует в округе, и уделить внимание работе ДОМ.РФ.

На реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2021 по 2023 годы предусмотрено финансирование за счет федерального бюджета в объеме 11 миллиардов рублей. В планах - построить около 30 миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, за 11 месяцев прошлого года в регионах округа введено в эксплуатацию почти 11 млн кв. метров жилья, что на 23% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года, - сказал Владимир Гурба. - Сегодня в регионах ЮФО осуществляют деятельность 359 застройщиков. Я абсолютно уверен, что, если бы не было финансирования со стороны банка ДОМ.РФ, этих организация было бы намного меньше.

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Отметим, что всего в регионах округа сейчас возводится больше тысячи домов на 250 тыс. квартир общей площадью около 12 млн кв. метров. 90% нового строительства ведется в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

При этом девелоперы переходят на механизм проектного финансирования – по новой схеме там строится более 75% жилья. Например, на Дону с использованием эскроу строится 87% многоэтажек, в Астраханской области – 79%, в Волгоградской – 77%.

Одним из главных источников финансирования покупки жилья в ЮФО является ипотека. В 2021 году рынок ипотечного кредитования вырос на 10% в количественном выражении и на 36% в денежном. Всего выдано более 164 тыс. кредитов на 428 млрд рублей. Регионами-лидерами по выдаче стали Краснодарский край и Ростовская область – на них приходится 66% всей ипотеки ЮФО.

Существенное влияние на рынок ипотеки в ЮФО оказывают льготные ипотечные программы, оператором которых выступает ДОМ.РФ, – «Льготная» и «Семейная» ипотека. За время их действия в ЮФО 108 тыс. семей получили льготные кредиты. Отметим, что Институт развития ДОМ.РФ также является оператором программы единовременной выплаты 450 тыс. рублей многодетным ипотечным заемщикам на погашение.

Как сообщил заместитель Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов, в 2021 году в России было выдано ипотеки на 5,7 трлн рублей.

- В ЮФО темпы особенно высокие. Лидерами по выдаче ипотеки стали Краснодарский край, Ростовская область и Волгоградская область. При этом мы видим рост рынка и за счет выдачи кредитов на индивидуальные жилые дома. Южный федеральный округ отличается тем, что здесь высокая доля сельского населения и высокая доля индивидуального жилищного строительства. Мы уверены, что спрос на индивидуальные дома можно и нужно поддерживать, — подчеркнул спикер.

ИПОТЕКОЙ ЕДИНОЙ

Руководитель направления «Методология и развитие» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин подробнее остановился на льготной ипотеке. Кстати, в ЮФО по объемам выдачи льготной ипотеки является лидером, в том числе, и Ростов.

- Льготные ипотечные программы пользуются высоким спросом в южных регионах России, для повышения их адресности ДОМ.РФ разработал Единую ипотечную программу – механизм позволит предлагать в регионах более выгодные условия кредитования для отдельных категорий граждан и увеличить количество семей, получивших помощь. Первым субъектом ЮФО, с которым ДОМ.РФ подписал соглашение об участии в Единой ипотеке, стала Ростовская область. Запуск программы в регионе запланирован на I квартал 2022 года. Сейчас возможность подключения к механизму оценивают Краснодарский край, Астраханская и Волгоградская области. В целом в округе действуют 33 ипотечные программы, по которым жители получают единовременную субсидию на первоначальный взнос или ежемесячную – на погашение процентов по кредиту, а также 20 программ, с помощью которых из муниципальной собственности предоставляется арендное жилье, - прокомментировал эксперт.

Фото с сайта pixabay.com

ЗЕМЛЮ – ПОД ЖИЛЬЕ

В свою очередь, управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов более подробно остановился на вовлечении федеральных земель под строительство. Этой работой активно занимается Институт развития.

- Развитие жилищного строительства связано с привлечением земли. Наши полномочия в этом плане используются эффективно и регламентируются 161-м федеральным законом. Активно реализуется с 2009 года на территории РФ, - сообщил Анатолий Азизов.

При этом делается ставка на полное раскрытие потенциала земель, создание территории, комфортной для жизни.

- Мы можем говорить о первых результатах такой работы. На территории РФ уже более 76 масштабных проектов комплексной застройки с потенциалом 15 миллионов кв. метров. 30 проектов уже согласовано. Активно с нами работают Ростовская область, Астраханская, Краснодарский край. К примеру, сейчас у нас есть интересная площадка в Ростове-на-Дону. На улице 40 Лет Победы на территории 11 гектаров мы планируем проект жилой комплексной застройки с потенциалом до 150 тысяч квадратных метров. В требованиях к реализации таких проектов мы закрепляем за застройщиками такие обязательства, как размещение подземных паркингов, организация дворов без машин, размещение нежилых помещений на первых этажах и так далее. И это не просто слова, а нормы договоров, которые мы будем заключать с победителями торгов.

При этом КРТ предусматривает и всю инфраструктуру – поликлиники, школы, детские сады, — рассказал Анатолий Азизов.

ЕСЛИ ПОКУПКА НЕДОСТУПНА

Несмотря на бурный рост ипотеки, есть много людей, которым она недоступна или просто не нужна. Для них выход - аренда жилья. Обычно люди снимают квартиры у частников, но это, как правило, теневой и непредсказуемый рынок, «бабушкины» варианты. Для создания цивилизованного рынка аренды ДОМ.РФ выкупает пул квартир в отдельном корпусе либо подъезде у застройщика и после окончания строительства и передает в аренду нанимателям либо компаниям для их сотрудников. Такие дома уже появились в Уральском федеральном округе - в Екатеринбурге и Тобольске. Возможность реализации подобных проектов в городах Южного федерального округа пока только рассматривается. Более подробно об этом рассказала директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

- ДОМ.РФ развивает цивилизованный рынок аренды жилья. В нашем портфеле 14 проектов в пяти регионах России, 11 из которых уже открыты и заполнены под 100%. Мы готовы создавать подобные арендные дома и в Южном федеральном округе, если цена приобретения будет позволять устанавливать рыночные ставки для будущих арендаторов.

При этом Институт развития считает, что городам Южного федерального округа также будет интересно арендное жилье. Так, в прошлом году началось обсуждение реализации арендного дома по стандартам ДОМ.РФ в Ростове-на-Дону с ведущими застройщиками и, возможно, вскоре появится пилотный проект на юге России.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Механизм финансирования инфраструктуры с помощью облигаций позволит ДОМ.РФ реализовать в регионах Южного федерального округа проекты почти на 30 млрд рублей. На рассмотрении в госкомпании сейчас находятся три заявки от субъектов, сообщил директор по инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ Антон Никитин.

По его словам, речь идет о строительстве школы, инженерной и транспортной инфраструктуры для нового крупного жилого микрорайона, а также о проекте трамвайных линий и депо в Краснодаре.

- На рассмотрении в ДОМ.РФ находятся проекты в глубокой стадии проработки. Мы ожидаем, что первые из них пройдут все необходимые процедуры согласования и получат финансирование уже в текущем году. Большой потенциал также имеет сотрудничество в рамках государственно-частного партнерства и концессий. Льготное финансирование от ДОМ.РФ позволит регионам юга России нарастить темпы строительства и ввода жилой недвижимости, — отметил Антон Никитин.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Еще об одном важном направлении работы компании рассказала координатор региональных программ в Фонде ДОМ.РФ Ксения Базанчук.

- С 2016 года мы создаем и реализуем проекты городской среды. Мы разработали более 300 дизайн-проектов, более 20 мастер-планов для разных территорий или городов, - сообщила Ксения Базанчук. – На территории ЮФО нами было разработано три проекта городской среды и 20 дизайн-проектов. В том числе и в Ростове-на-Дону.

Кстати, хороший пример реализованного проекта - Большая Садовая.

На данным момент ДОМ.РФ заключил договор с правительством Ростовской области. В рамках соглашения для Таганрога разрабатывается мастер-план и дизайн-код.

Дизайн-код будет готов к концу марта, мастер-план закончим к концу мая. Пока мы находимся на аналитической части. Таганрог - активный город, в котором много точек притяжения. Кроме того, в работе сейчас дизайн-проект территории площадью в 435 гектаров в Адыгее. Он будет готов летом этого года, - заключила спикер.

Кроме того, в работе сейчас дизайн-проект территории площадью в 435 гектаров в Адыгее. Он будет готов летом этого года.