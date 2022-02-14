Почему выгодно инвестировать в заводы энергоутилизации

Генеральный директор компании РТ-инвест, Андрей Шипелов. Фото: КП

Для начала немного пугающей информации. В России каждый год образуется до 70 млн тонн коммунальных отходов. Утилизируется лишь малая часть – 6 процентов. Основной объем уходит на свалки. И до недавнего времени практически никто не задумывался, что это будущие химические бомбы замедленного действия. Даже когда не горят, они приносят колоссальный вред природе и здоровью человека, выбрасывая в атмосферу аммиак, сероводород, сульфиды, гибриды фосфора и мышьяка, ртуть, формальдегиды и др.

Одна из целей нацпроекта «Экология» - к 2030 году сократить захоронение отходов в 2 раза. Понятно, что в такие сжатые сроки обойтись без современных зеленых технологий невозможно. Одним из флагманов отрасли стала компания «РТ-Инвест». Она уже запустила 4 комплекса по переработке отходов, а сейчас строит 5 заводов энергоутилизации – 4 в Подмосковье, 1 – в Татарстане. Сдача объектов намечена на 2023 год.

Накануне проекты компании получили наивысшую национальную оценку. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые в России верифицировало «зеленый» кредит, и он был выдан проектам «РТ-Инвест».

Фото: пресс-служба РТ-Инвест.

- Итоговая оценка составила GR-1, что говорит об очень высоком уровне соответствия заводов «РТ-Инвест» лучшим мировым практикам, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2FM) генеральный директор «РТ- Инвест» Андрей Шипелов. — Это значит, что кредиты, которые нам выдал синдикат банков идут на социально-значимые зеленые проекты в области переработки отходов и вносят свой вклад в борьбу со всеми видами свалок. Важно подчеркнуть, что присвоение АКРА максимальной оценки подтверждает факт положительного эффекта от заводов по термической переработке отходов для окружающей среды, безопасности технологий и прозрачности предоставления информации о проекте. Это открывает для нас возможность для взаимодействия с широким кругом ответственных инвесторов как на отечественном рынке, так и на рынке «зеленого» капитала за рубежом.

ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Оценка АКРА касается и обычных россиян, т.к. для нашей отрасли обращения с отходами она дает возможность перейти к цивилизованной системе обращения с отходами, отказавшись от полигонов и свалок. Сегодня мы перерабатываем всего 6 процентов отходов. А в европейских странах на рециклинг, компостирование и энергетическую утилизацию направляется в среднем около 74 процентов ТКО.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов:

Общемировые тенденции развития промышленности таковы, что сегодня подход к оценке эффективности бизнеса не ограничивается цифрами в графе «прибыль». Важную роль для инвестиционного потенциала бизнеса играют такие факторы, как приверженность устойчивому развитию и ответственное отношение к вопросам охраны окружающей среды. Ростех ведет планомерную работу в этом направлении, оказывая поддержку своим дочерним структурам. «РТ-Инвест», получив высочайшую оценку АКРА в «зелёных кредитах», сделал важный шаг. Следующая задача, которую мы ставим, это получение компанией мирового рейтинга в зелёных финансах и выход на международный рынок капитала. Считаю, что у «РТ-Инвест» для этого есть все необходимые компетенции и ресурсы.

ДОСТИЧЬ «НУЛЕВОГО ЗАХОРОНЕНИЯ»

Простой пример. Когда в Подмосковье будут запущены четыре завода от «РТ-Инвест», объем захоронения отходов в области сократится на 35 процентов. А значит, станет меньше и парниковых газов.

- Что важно, заводы энергоутилизации полностью соответствуют международным принципам, - объясняет Андрей Шипелов. - По российскому законодательству, для отходов, прошедших сортировку и не подлежащих вовлечению во вторичный материальный оборот, наилучшей опцией является переработка в энергию.

В целом, миссия «РТ-Инвест» - достижение «нулевого захоронения» за счет переработки остаточных золошлаковых отходов. Такое в мировой практике уже есть. Из шлака отсортировываются металл и стекло, а минеральная часть перерабатывается в шлаковый щебень, песок, строительные материалы. Летучая зола, как более опасный отход, обезвреживается и перерабатывается в полезные продукты для строительной отрасли.

- При этом, мы рассматриваем применение технологии ускоренной карбонизации, при которой зола одновременно обезвреживается и перерабатывается в строительные материалы, - добавляет Андрей Шипелов. - В основе технологии лежит процесс ускоренной карбонизации, что предполагает утилизацию углекислого газа, и цементирования, обеспечивающий стабилизацию опасных компонентов в составе золы и нейтрализацию свободной извести. На выходе получают гранулированный силикатный материал, который потенциально может быть использован в строительной отрасли.

Управляющий директор ITAD — объединения предприятий по термической утилизации отходов в Германии Карстен Шпон уверен, что энергетическая утилизация отвечает принципам устойчивого развития, но при этом необходимо обязательно вторично использовать получаемую энергию и производить новую продукцию из золошлаковых отходов.

Фото: пресс-служба РТ-Инвест.

- Без энергетической утилизации современная система переработки отходов и экономика замкнутого цикла не смогут достичь цели снижения захоронения коммунальных безвозвратных отходов, - сказал он. - И в сравнении с полигонами, даже при условии установки оборудования по сбору свалочного газа, все равно будет много метана, который будет выделяться на территории открытой или закрытой свалки. В метане содержится намного больше эквивалента CO2, чем в углекислом газе при сжигании ТКО.

В МИРОВОМ ЭКОТРЕНДЕ

У обывателя может возникнуть вопрос - зачем необходимо было проходить оценку?

- Россия не может оставаться вне контекста мировых экотрендов, - говорит Андрей Шипелов. - В будущем это поможет синхронизировать действия с другими странами. Оценка агентства АКРА должна была верифицировать, подтвердить соответствие наших проектов лучшим мировым практикам. Ведь говоря о климатических изменениях, снижении выбросов СО2 должны быть предприняты глобальные совместные усилия по сокращению наносимого вреда окружающей среде.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Для приемлемого уровня жизни 10 млрд жителей к 2050 году понадобятся ресурсы трех планет Земля. Объем отходов к 2050 году вырастет на 70%. Для примера, сейчас в России образуется в среднем 65 млн тонн отходов в год, через 23 года их будет более 110 млн тонн в год.

ТРИ КИТА

Нацпроект «Экология», в рамках которого ведется строительство заводов энергоутилизации, как и большинство нацпроектов предусматривает переход к цикличной экономике при вовлечении «трех китов» - государства, бизнеса и населения. Население формирует спрос на «зеленую» продукцию, бизнес обеспечивает предложение такой продукции через инновации и новые бизнес-модели, государство поддерживает развитие проектов и создает для нее правовые рамки.

Причем, именно государство во многих странах инициирует изменения: стимулирует бизнес к переходу к цикличной экономике и развивает систему экологического – «зеленого» финансирования.

К примеру, Евросоюз разработал пакет мер, включающих Директиву по обращению с отходами (2008), которая определяет меры по сокращению образования отходов и их неблагоприятного влияния, а также план действий по циклической экономике (2020), направленный на сокращение отходов.

Для понимания, ежегодно страны Евросоюза совокупно генерируют 224 млн тонн отходов в год. Из них 30% – это переработка вторичных ресурсов, 18% – компостирование органики, 27% – переработка в энергию, 25% – захоронение (цель – к 2035 г. сократить уровень захоронения до 10%).

Фото: пресс-служба РТ-Инвест.

Важно понимать, что Россия еще в начале пути. И «РТ-Инвест» - первая и пока единственная компания, которая реализует такой масштабный проект в Подмосковье, Татарстане, а сейчас, по поручению президента, занимается разработкой проектов для Краснодарского края. Понятно, что особое внимание уделяется технологиям термической переработки на их максимальное соответствие российским и международным требованиям. Они должны быть прозрачными и эффективным.

- Оценка рейтинга от АКРА – важный момент, - отмечает эксперт ООН по химической безопасности, заслуженный профессор МГУ Валерий Петросян. - Она, несомненно, будет оказывать влияние на развитие «зеленых» технологий и станет по своей сути весомым экспертным мнением как ориентир для технологий будущего.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Известно, что в России заводы энергоутилизации отходов законодательно приравнены к возобновляемым источникам энергии. И это подтверждает директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

- Совместная работа Ассоциации развития возобновляемой энергетики и «РТ-Инвест» принесет значимые конкретные результаты в виде развития нового сегмента отрасли ВИЭ – строительстве заводов по энергоутилизации, - уверен он. - Внедрение комплексной системы обращения с отходами компании «РТ-Инвест» играет важную роль в развитии низкоуглеродной экономики страны.

По словам гендиректора «РТ-Инвест», отрасль энергетической утилизации отходов в ЕС уже сформирована. В 2013-2020 годах Евросоюз выделил более 600 млн евро развивающимся странам на строительство заводов по энергетической утилизации отходов. Общая мощность заводов – 1,5 млн тонн в год. Предоставление государственной поддержки позволило сократить нагрузку на население и промышленность развивающихся европейских стран. Так, Евросоюз финансировал строительство 8 заводов в Польше, 1 завода в Литве и 1 завода в Болгарии.

На данный момент в европейских странах продолжает строиться порядка 30 новых объектов по энергетической утилизации отходов. Европейский инвестиционный банк (структура ЕС по выдаче долгосрочных кредитов) кредитует ряд проектов по энергии из отходов: в апреле 2021 года прокредитован проект в Польше на 47 млн евро, в 2019 году крупный проект в Париже на 230 млн евро.

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем нужны «зеленые инвестиции»?

Если говорить о заводах «РТ-Инвест», то они позволят достичь значительного снижения выбросов парниковых газов в секторе обращения с отходами. Так, энергетическая утилизация 1 тонны отходов вместо их захоронения на полигоне позволяет снизить объем выбросов парниковых газов на 1 160 кг CO2-экв. Общий эффект на сокращение выбросов парниковых газов составит 3.2 млн тонн CO2-экв. в год после запуска всех 4 заводов. А для 25 заводов 17 млн тонн CO2-экв.

Фото: пресс-служба РТ-Инвест.

Экологические эффекты от внедрения 25 заводов по всей России:

— закрытие существующих и предотвращение создания новых 200 полигонов, тем самым будет предотвращён вывод из оборота 46 тысяч га земель вблизи крупных городов и курортных кластеров;

- создание более 39 тысяч новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в размере 970 млрд рублей;

- отрасли энергетического машиностроения, а также строительная отрасль получат дополнительный спрос в объеме 1,2 трлн рублей.

А КАК У НИХ?

Примеры зеленых инвестиций в строительство заводов энергоутилизации есть в Европе и Азии.

В 2019 году правительство Гонконга выпустило зеленые облигации на сумму 1 млрд долларов, которые сейчас торгуются на гонконгской и лондонской биржах. В 2018 году Гонконг принял политику зеленого финансирования, а затем получил независимую сертификацию от местного агентства Hong Kong Quality Assurance Agency. В 2020 году $519 млн - более половины из средств облигационного выпуска было направлено на строительство завода «Энергия из отходов».

В апреле 2021 года завод «Энергия из отходов» в Польше (г. Ольштын) получил зеленый кредит. Он был поддержан долгосрочным финансированием Польского фонда развития (PFR) и Европейского инвестиционного банка (EIB), а также группы польских и международных банков. Старший долг в размере 490 миллионов злотых был сертифицирован как «Зеленый кредит» в соответствии с Принципами зеленого кредита LMA. В 2020 году этот завод также получил грант ЕС в 172 млн злотых

Компания Enfinium в декабре 2021 года произвел рефинансирование 4 проектов по выработке энергии из отходов в Великобритании на общую сумму 1.9 млрд фунтов стерлингов путем привлечения зеленых кредитов.

Фото: пресс-служба РТ-Инвест.

В феврале этого года Управление по обращению с отходами Северного Лондона объявило, что выпустит «зеленые» облигации через Агентство муниципальных облигаций Великобритании (UK MBA) на сумму от 250 до 400 млн фунтов стерлингов (US$ 340 – 544 млн). Облигации, сроком погашения 45лет, будут выпущены в том числе для финансирования строительства нового завода по энергетической утилизации отходов Эдмонтон в Лондоне.

СПРАВКА «КП»

Какие рейтинги зеленых инструментов есть в мире?

- Агентство Moody’s определяет рейтинг зеленых облигаций, когда ряд рейтинговых агентств оценивают соответствие облигации «зеленым» принципам и устойчивость «зеленых» сертификатов.

- Стандарт климатических облигаций. На сегодняшний день он является единственным доступным на рынке стандартом, соответствующим Парижскому соглашению. Независимая проверка подтверждает, что использование доходов соответствует Стандарту климатических облигаций и отраслевым критериям. Список верификаторов составляет 57 организаций. Среди них компании с мировым именем, такие как Ernst&Young, PwC.