Девушки скупают эротическое белье, мужчины - обручальные кольца и наручники: россияне основательно готовятся к Дню всех влюбленных

Сильнее всего растут продажи товаров «18+» Фото: Shutterstock

Не зря говорят, что 8 марта придумали продавцы цветов, а День всех влюбленных – маркетологи! Каждый год за пару недель до праздника коммерсанты выбрасывают на прилавки все, что имеет хоть какое-то отношение к отношениям. Все равно сметут.

А в нынешнем году гормоны играют особенно бурно. По данным интернет-магазина Ozon, продажи белья (в основном эротического) по сравнению с прошлым годом выросли в 11 раз, вечерних коктейльных платьев - в шесть раз.

Ну и как же в День всех влюбленных без товаров из категории «18+»? На Wildberries спрос на презервативы по сравнению с началом февраля прошлого года вырос в два с лишним раза, на наручники – на 661%, на секс-качели для влюбленных (не спрашивайте) - на 471%.

Как выросли продажи ко Дню святого Валентина Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Но все-таки главный хит среди подарков, которые приобретают мужчины — это ювелирка. Спрос на кольца на «Озоне» вырос в пять раз, особенно популярны обручальные и помолвочные с бриллиантами.

Покупка украшений для возлюбленных в среднем обошлась россиянам в 5 553 рублей - на 30% больше, чем в начале февраля 2021-го. В Москве средний чек покупки ювелирных изделий вдвое выше, чем в среднем по России — 10 606 рублей. Такие данные приводят в ИТ-компании «Эвотор».

И вообще, джентльмены перед праздником оказались в полтора раза щедрее, чем дамы. По данным SuperJob, мужчины выкладывают за подарки в среднем 3000 рублей, а их вторые половинки ограничатся презентами за 2 тысячи.

Сколько вы потратите на подарки своей второй половинке? Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Почему же наши расходы, особенно на кольца, так выросли именно в нынешнем году? Это явно побочка от ковида, к гадалке не ходи. Мы и не пошли к ней, а отправились к психологу.

- В пандемию всех тряхнуло очень хорошо. Кто-то показал во всей красе свой характер, кто-то ушел в трудоголизм или алкоголизм, кто-то запустил себя и располнел. Поэтому в семейных парах произошло очень много конфликтов. И именно кольца - самый простой способ показать партнеру, что «я тебя ценю», признаю ценность наших отношений, - комментирует семейный психолог Анна Девятка.