Наталья Поклонская: Образ России можно продвигать и через Няш-Мяш

Наталья Поклонская на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ

«ПОЧЕМУ ВЫ НЕ В АФРИКЕ, НАТАЛЬЯ?»

- Полгода тому назад, в этой студии, мы слёзно расстались с вами. Но вы снова здесь. Почему вы не в Африке, Наталья?

- Я не могу без России! (смеется). Онлайн-встречу с соотечественниками в Кабо-Верде я проведу в ближайшее время. Российские граждане, которые там проживают, они были рады моему назначению послом.

- Так почему вы туда не поехали?

- Личные причины. Так получилось. Но я буду достойно выполнять свои обязанности на любой должности, где я смогу оказаться полезна стране и руководству.

- Вы ловко ушли от ответа.

- Училась полгода дипломатии. (снова смеется). На самом деле это трудно, когда ты сидишь на чемоданах, и возишь их с Симферополя в Москву, потом обратно, а потом снова в Симферополь.

- Украинские власти грозили выкрасть вас из Кабо-Верде, чтобы предать вас суду в Киеве.

- Хорошо, что наше руководство ценит людей и беспокоится об их безопасности.

- В этом случае - вашей.

- И моей тоже. Но причина снятия меня с должности посла другая.

- Говорят, вас не отправили в Кабо-Верде потому, что вы нужнее здесь - чтоб раздражать Украину.

- Я не хочу раздражать. Я за примирение наших стран. Все буду для этого делать. Предлагаю устроить среди слушателей «Радио Комсомольская правда» голосование – почему меня не отправили в Африку (смеется).

«ПО ДОНБАССУ НАДО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ»

- Как мы дошли до того, что русский и украинец в окопах – друг против друга?

- В окопах политики. Обычные люди не хотят войны.

- Но Москва предъявила Западу ультиматум.

- Будут дипломатические переговоры. Но, ни в коем случае не будет никакой войны. Это нагнетание обстановки, чтобы люди в умах воевали друг с другом.

- Как-то вы заявили: «Донбасс просто убили. Люди там нищие, они не за российскую, ни за украинскую власть, они за мир, они устали, они хотят жить нормально, а им не дают возможности. Нужно всем остановиться и позволить людям жить».

- Это моя цитата. Сколько детей я перевезла с Донбасса в Россию на лечение! В ДНР-ЛНР почти нет врачей. И пусть мне кто-то возразит сейчас от властей Донбасса, но так оно и было! Поэтому люди ни за российскую, ни за украинскую власть, они просто хотят жить. В 21 веке это нормальное желание. Чтобы достигнуть мира, придется пойти на непопулярное решение, чем-то пожертвовать. Обе стороны должны уступить.

- В чем?

- Что бы я сейчас ни сказала — это будет поводом для критики. Но я родилась на Донбассе. У меня в прошлом году умерла там бабушка. И я не могу промолчать.

- Не молчите! Признание ДНР и ЛНР выход - из ситуации?

- (задумывается) Это может привести к еще большему ее усугублению. Но и непризнание ДНР тоже.

- Раньше Москва решала такие вопросы кардинально - присоединением Крыма, например. Что мешает это сделать с Донбассом?

- Не Москва решала, а крымчане. Но выбор этот сделан вынужденно, из-за преступных действий в Киеве.

- То есть, если бы не смена власти в Киеве, Крым хорошо чувствовал бы себя и в Украине?

- Не было бы переворота, не было и крымского референдума. Если бы киевские политики не угрожали всех крымчан убить или выслать в Россию, ничего бы не случилось. Да, люди были недовольны коррупцией (а где ее нет?), но об отделении никто не думал. Люди вынужденно стали защищаться. И кстати, уважаемые следователи с Украины, которые возбуждают на меня дела, напоминаю, в Уголовном Кодексе это называется «крайняя необходимость» или «необходимая оборона».

- Но почему эта логика не работает в ДНР?

- Люди там настрадались. Надо принимать решение, думаю, другого толка.

- Какого?

- Нужно, чтобы меня включили в список тех дипломатов и политиков, которые ведут переговоры. Иначе я своими заявлениями снова вызову ненужную критику.

«ЧИНОВНИКИ УЖЕ ЗАБЫЛИ, НА ЧТО ПОТРАТИЛИ СВОРОВАННОЕ»

- Как бывший прокурор Крыма скажите – что там происходит? Впечатление, среди чиновников идут повальные аресты.

- Причем восьмой год количество посадок не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. И должности посаженных только растут. Это смущает крымчан. Нехорошая тенденция.

- При Украине воровали также?

- Всегда были преступления среди должностных лиц, но чтоб в таком количестве…

- Слишком много денег «влили» в полуостров?

- Думаю, это результат переходного периода. Да и наши правоохранители недорабатывают, потому что долго позволяли воровать. И если задерживают, только спустя 2-3 года после совершенного преступления. И возникает вопрос - почему так поздно выявили? Чиновники уже забыли, на что украденные деньги потратили. И еще – где профилактика? Почему таких лиц принимали на должность? Вот, к примеру, вице-премьер полуострова Кабанов – что, не знали, кто он такой? Да спросите у любого прохожего в Крыму и в Севастополе, вам расскажут. Тем не менее, он получил высокую должность. Сейчас он на домашнем аресте. А министр культуры Арина Новосельская, - под стражей. Хотя у женщины смягчающих обстоятельств намного больше, чем у Кабанова.

«КРАСОТА СПАСЕТ МИР»

- Вы поменяли много профессий – прокурор, депутат, дипломат. Почему вы долго нигде не засиживаетесь? Вас словно ветер срывает и несет куда-то?

- Потому что я не люблю сидеть. Мне поручили новую должность в Россотрудничестве, и я с радостью ее приняла. Обязанности для меня привычные – защита прав соотечественников. Я этим занималась и в прокуратуре, и в Думе. Это моя стихия. Я буду ездить в наши зарубежные представительства и лично принимать соотечественников.

- Но многие даже не знают, что такое Россотрудничество.

- Также не знали, где Кабо-Верде.

- По идее, организация призвана помогать соотечественникам за границей, а значит наступать на больные мозоли местной власти. Что рискованно. Поэтому Россотрудничество скорее предпочитает открывать памятники Пушкину и Лермонтову и раздавать учебники.

- По поводу обид властей – у меня никогда не было комплексов. Работа в прокуратуре закаляет.

- Покажете зубы?

- Конечно. А если будет поддержка со стороны руководства, то будет вообще круто. Хотя мое управление занято скорее культурой, искусством, телевидением, кино. Красота спасет мир!

- Не главный ли это аргумент в пользу вашего назначения?

- Медийный персонаж – да. (смеется). В Японии, кстати, популярен мой образ Няш-Мяш. Сегодня вышло мое интервью в японской газете. И образ России хотелось бы пропагандировать в том числе и так - через красоту, через творчество...

- Даже через Няш-Мяш?

- Даже через няш. А что? Смотрите, прокурор – нежная внешность, но сильный характер. Русская женщина. Русско-украинская. Тут любовь и добро, Украина, Россия – все вместе. Вот они - народы России!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россотрудничество: Игнорировать Поклонскую будет очень сложно

Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в Кабо-Верде, в которую она официально так и не вступила. Из-за личных обстоятельств Наталье Владимировне пришлось отказаться от этого высокого поста, хотя она успела отучиться в Дипломатической академии (подробности)