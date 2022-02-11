Министр обороны Великобритании: В разговоре с Шойгу не было ни глухих, ни слепых

Бен Уоллес высказался за установление постоянного канала связи между военными Лондона и Москвы Фото: REUTERS

- Это была конструктивная и откровенная дискуссия. Я признателен министру Шойгу за согласие встретиться со мной, чтобы обсудить целый ряд вопросов, включая сохраняющуюся напряженность вокруг Украины и на ее границах, - заявил министр обороны Великобритании по итогам переговоров в Минобороны РФ. - Мы в деталях обсудили переданный НАТО российский проект договора о гарантиях безопасности и уделили внимание нескольким его пунктам.

Бен Уоллес заверил, что Лондон не намерен в отношениях с Москвой следовать принципу «разделяй и властвуй». По его словам, британские поставки оружия на Украину носят ограниченный и сугубо оборонительный характер. А также опроверг информации СМИ о том, что Великобритания собирается отправить в незалежную 600 спецназовцев.

- Международное сообщество прикладывает усилия для того, чтобы добиться деэскалации ситуации... Шойгу не присутствует на этой пресс-конференции, но могу с уверенностью сказать, что он профессионал, как и Герасимов. Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьезно и доверяю этому, - подчеркнул Уоллес на пресс-конференции в Москве.

Журналисты поинтересовались, как он оценивает сам разговор с российским коллегой. Потому что накануне глава российского МИД был не в восторге от встречи с главой британского внешнеполитического ведомства, назвав ее разговором немого с глухим.

- Я скажу, что в нашем разговоре с Шойгу не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны мы несем ответственность за последствия того, что произойдет в случае конфликта. Беседа была конструктивная и откровенная и проходила в манере, какую можно ожидать от военных. Надеюсь встреча будет способствовать улучшению атмосферы и деэскалации, - резюмировал глава британского оборонного ведомства.

При этом Бен Уоллес высказался за установление постоянного канала связи между военными Лондона и Москвы.

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