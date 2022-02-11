Современные богини науки: делают открытия, создают семьи, прекрасно выглядят

Алина Иноземцева в лаборатории Фото: Личный архив

Сегодня – международный женский день в науке. Хотя на самом деле, праздник, который отмечается уже семь лет, называется Международный день женщин и девочек в науке. Придумали его как для того, чтобы поддержать и вдохновить ученых дам. Все больше девушек выбирают этот путь, при этом умудряются и открытия делать, и личную жизнь устраивать, и за собой следить, и для хобби находить время. Умницы и красавицы. Убедитесь сами, познакомившись с теми, кто сейчас двигает науку вперед.

УКРОТИТЕЛЬНИЦА РАКА

«Я вижу зло под микроскопом». Так написала о себе в инстаграме, в блоге о диагностике женских болезней, доктор медицинских наук Александра Асатурова. Зло - это раковые клетки. Ее исследование, отмеченное премией правительства Москвы молодым ученым за 2021 год, тоже посвящено онкологии - раку яичника, который трудно обнаружить на ранней стадии. Александра предложила новый метод диагностики - во время операции по поводу других, доброкачественных заболеваний женской репродуктивной системы, и по анализу крови. Однако, при большой любви к науке, своим главным призванием она считает практическую работу в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, где трудится вот уже 15 лет, с момента окончания Сеченовского университета (с красным дипломом). Сейчас Александра Асатурова зав. отделением.

Александра Асатурова Фото: Личный архив

- Я – врач-патологоанатом. Для многих эта профессия ассоциируется с работой в морге, с посмертной диагностикой. Но на самом деле патологоанатомы прежде всего ставят диагнозы живым людям, чтобы им правильно назначили лечение, - объясняет моя собеседница. - Вот и я делаю это каждый день. Объясняю пациентам особенности болезни, успокаиваю и даю рекомендации. Уверена: у меня самая прекрасная профессия, которая помогает спасению жизней и рождению здоровых детей.

- У вас в блоге много полезной врачебной информации. А еще есть истории пациентов, включая и печальные, которые врачи пропускают через себя. Сложно ли разделять работу и личную жизнь?

- Конечно, истории людей оставляют след в памяти, я помню многих своих пациентов, хотя работаю уже более 15 лет. С некоторыми мы поддерживаем отношения многие годы. Совсем отрешиться от врачебной практики дома не удается, однако в моей семье я единственный врач, поэтому волей- неволей приходится переключаться на проблемы домочадцев, далекие от медицины. Мой муж - инженер-конструктор, занимается оборудованием для диспетчеров и связью на авиатранспорте. Дочке Саше 11 лет.

- Сложно ли женщине в науке?

- Иногда приходится преодолевать стереотипы, доказывать, что женская логика живет в анекдотах, а не в научном сотруднике. Однако в Центре Кулакова, где я работаю всю жизнь, неравенства никогда не ощущала. Преклоняюсь перед выдающимися учеными-мужчинами, однако место женщины в науке, несомненно, равное.

БАТАРЕЙКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Все уже наслышаны об экологичном и бесшумном транспорте будущего. В Москве вовсю уже курсируют электробусы. Однако личные электромобили у нас встретишь нечасто: стоят дорого, требуют подзарядки после относительно короткого пробега. Исследование, которое проводили электрохимики Татьяна Захарченко и Алина Иноземцева и физик Артем Сергеев, как раз эту проблему и поможет решить. Называется работа «Фундаментальные основы разработки высокоемких перезаряжаемых литий-кислородных аккумуляторов».

- Мы с Алиной подружились на первом курсе факультета наук о материалах МГУ, потом нас распределили в лабораторию, которая занималась разработкой аккумуляторов, вместе в аспирантуре учились, - рассказала «КП» Татьяна. - На тот момент это было взрывное направление – ученые всего мира искали, чем заменить литий-ионные аккумуляторы, на которых работают все портативные устройства, от телефона до электромобиля. Ставку делали на электрохимические системы на основе самого распространенного окислителя на планете - молекулярного кислорода. Литий-кислородные аккумуляторы – один из перспективных вариантов.

Татьяна Захарченко в лаборатории Фото: Личный Архив

- Такие смогут работать дольше, чем нынешние, более чем в 10 раз, что звучит невероятно привлекательно, - добавила Алина. - Но, к сожалению, после небольшого количества перезарядов они выходят из строя. Мы «заглядывали внутрь» аккумулятора с помощью научных приборов и наблюдали, что за процессы приводят к сильному падению емкости. Многое удалось узнать и понять. Но нерешенные проблемы еще остались, поэтому в ближайшее время мы вряд ли увидим эти аккумуляторы в реальности. И это нормальная практика, так как от появления идеи до ее коммерческой реализации обычно проходит несколько десятилетий. Сначала аккумулятор всесторонне исследуют ученые, подбирают оптимальные материалы, потом технологи разрабатывают его конструкцию, подбирают режимы разряда/заряда, затем нужно протестировать его характеристики и безопасность. А литий-кислородные аккумуляторы пока находятся на начальном этапе исследования процессов и подбора материалов.

- Какие прогнозы - скоро ли все пересядем на экологичные электромобили?

- В Европе, Японии довольно скоро. В России с этим сложнее. Чтобы массово пересесть на электромобили, должна существовать развитая инфраструктура зарядных станций, аккумуляторы должны быть более энергоемкими в условиях холодной зимы (хотя в Норвегии сейчас взрывной рост рынка электромобилей). И, конечно, стоимость электромобилей должна быть значительно ниже, чем сейчас. Но рано или поздно мы к этому придем.

- Наука – для мужчин: это стереотип или уже нет?

- Мужчин в науке действительно больше, особенно если судить по профессорскому составу вузов. Но это не значит, что женщины не могут достичь карьерных высот, - заверила Татьяна.

- Девушке становится сложно в науке тогда, когда у нее появляется семья и дети, - говорит Алина, которая недавно стала мамой. - Наука требует постоянного самообразования и саморазвития, и за пару-тройку лет, пока ты в декрете, ситуация в науке может поменяться очень существенно, и нужно будет наверстывать, заново вливаться в научную деятельность, искать баланс между семьей и работой. Но все решаемо.

Таня сейчас вся в науке, но и на увлечения находит время. Обожает прогулки по Москве, в отпуске старается изведать новые места: исходила пешком Кавминводы, побывала на Украине, в Польше. Посещает спортзал, занимается обустройством дома, любит оперу и концерты классической музыки. Алина увлечена путешествиями, волейболом, сноубордом. Активный отдых – ее стихия. Но сейчас на первом плане семья.

КОМПЕТЕНТНО

Почти четверть открытий совершают дамы

Александр Тверской, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы:

- Среди лауреатов премии по науке Правительства Москвы за 2021 год 25 девушек. А за 9 лет ее присуждения лауреатами стали 118 девушек, что составляет 23% от общего числа. Среди работ этого года могу также выделить разработки терапевтических подходов к лечению острых патологических состояний головного мозга, создание информационной системы для сравнительного литературоведения, разработку носимых биосенсорных электроанализаторов для диагностики и телемедицины. Некоторые из разработок лауреатов премии уже используются. Так, разработанный научным сотрудником Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Маей Этрековой датчик водорода применяется для предотвращения сбоев в работе систем электроснабжения. А разработанные научными сотрудниками МГУ имени М.В.Ломоносова Анной Ужель и Александрой Затирахой материалы - для анализа объектов окружающей среды, качества фармацевтической и пищевой промышленности. Завершены клинические испытания нового обезболивающего препарата, разработанного коллективом научных сотрудников Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, в составе которого Юлия Логашина, Ольга Белозерова и Дмитрий Осмаков.

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