Ешь, как доисторический охотник: врач рассказала, как перестроить свое питание тем, кто переболел ковидом

Овощи и мясо - это простая, но очень полезная еда первобытных охотников. Попробуйте и вы Фото: Shutterstock

В России волна коронавируса продолжает набирать обороты. В пятницу установлен антирекорд с начала пандемии – диагноз «ковид» поставили 203 949 человекам. При этом количество госпитализаций держится на стабильном уровне. А в Москве наметилась отчетливая тенденция к спаду заболеваемости. Совершенно очевидно, что за ближайшие недели с коронавирусом познакомятся многие наши сограждане. Кто-то переболеет сам, кто-то будет ухаживать за прихворнувшими родственниками. А многие перенесут вирус бессимптомно. К счастью, в среднем течение болезни у зараженного штаммом «омикрон» (а именно он сейчас доминирует) легче, чем при штаммах-предшественниках. Но после выздоровления встает вопрос: что дальше? Как восстановиться, чтобы побыстрее забыть о болезни?

Вместе с нашим постоянным экспертом, автором популярной книги «Обман веществ», к.м.н., диетологом-эндокринологом Зухрой Павловой мы обсудили, как правильно питаться в ковидные времена, когда уже переболел.

Зухра Павлова

- В первую очередь хочу рассказать не про отдельные «противовирусные» продукты, ведь большинство из них вы знаете (чеснок, лук, имбирь, мед и т. п.), а про то, как снизить пищевую нагрузку на ослабленный вирусами организм, - говорит наш эксперт. - Есть важные моменты, изменения, которые необходимо постепенно вводить в ежедневное меню, чтобы поддержать тело не только во времена пандемии, но и дать ему возможность жить и дальше легко и счастливо. Давайте по пунктам:

1. В приоритете белок и клетчатка.

Один из главных «инструментов» иммунитета — микробиота кишечника. И ее нужно хорошо подкармливать, при этом не перегружая. Это важно, как во время болезни, так и после нее. А еще лучше — поменять меню до болезни, чтобы начать поддерживать иммунитет.

Еда должна быть самой простой — белок и овощи. Клетчатка из овощей (в любом виде — свежих, приготовленных на пару, запеченных, вареных) для кишечника очень важна. А белок важен для образования новых клеток, гормонов и еще для очень большого количества нужд организма.

Овощи и мясо (или рыба) - это простая, но очень полезная еда первобытных охотников. Попробуйте и вы.

2. Мясо не жарить!

Да, возможно, охотники мясо как раз запекали на углях или жарили на костре. Но для нас сейчас полезнее более щадящая кулинарная обработка: варить, запекать при невысоких температурах (до 150 градусов), готовить на пару. Идеальный вариант — приготовление в рукаве. Так по максимуму сохраняются все полезные вещества и не образуются наиболее вредные и опасные вещества - конечные продукты гликирования, которые способствуют набору веса, развитию множества болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

3. Порции маленькие.

Самое главное — это не переедать. Порции должны быть небольшими, чтобы не перегружать желудок и кишечник. Очень часто ковид ударяет именно по ЖКТ, и перенапрягать его в такой ситуации просто жестоко. Поэтому кусочек мяса (или рыбы) — не больше вашей ладони без учета пальцев, а гарнира столько, чтобы он мог поместиться в вашей пригоршне.

4. Фрукты в первой половине дня.

Углеводов (в том числе фруктов) в период болезни лучше есть поменьше. Да, этот совет расходится с привычным для нас: ешьте больше цитрусовых и яблок, когда болеете. Но фруктоза из фруктов для ослабленного организма не лучшее топливо. Конечно, если хочется, не нужно отказывать себе в удовольствии. Но все же для поддержания себя в форме, а организм в «боевом» состоянии, фрукты лучше есть в первой половине дня, до 14 часов и только в качестве десерта.

5. И много-много теплой воды.

- И, конечно, самое главное — это много пить, - говорит Зухра Павлова. - Вода - это важная составляющая жизни, она помогает разжижать кровь, уменьшать концентрацию токсинов в крови. Главный симптом ковидного заражения — сильная интоксикация, с головной болью, часто рвотой, поносом. Чтобы помочь организму избавиться от токсинов, важно много пить. И вода не должна быть холодной или газированной. Она должна быть теплой, примерно 40 градусов: так организм ее лучше усваивает и не провоцирует обострения различных патологий ротоглотки. И в день должно быть не меньше 2 литров чистой воды. Не компотов, морсов, чая или кофе. Только воды. В воду можно добавить кружочек лимона, а потом его съесть. Захотелось выпить чай, на здоровье, но не замещайте весь объем жидкости другими напитками.

ВОПРОС РЕБРОМ

Вирус повышает сахар в крови: отказаться от сладкого?

Уже доказано, что ковид способен спровоцировать риск развития диабета и повышает сахар в крови. Так что нам делать — дружно отказываться от сладостей?

- Во-первых, нужно понимать, что диабет не возникает на ровном месте, - говорит наш эксперт. - Предиабетическое состояние развивается очень долго, лет 10-15, но ковид, действительно, может спровоцировать начало диабета. Что касается повышенного сахара в крови, то это состояние появляется после лечения глюкокортикостероидами, которые бывают крайне необходимы при тяжелом течении ковид-19. Как только лечение прекращается, сахар постепенно приходит в норму.

Но это не означает, что нужно объедаться сладостями от души, жалея себя, ведь быстрые углеводы для организма не лучшая еда. Если очень хочется, то ограничьтесь небольшим количеством и в первой половине дня. Другой вопрос — если вас постоянно тянет на сладкое, особенно вечером, то это повод обратиться за помощью к специалисту: прежде всего эндокринологу. Также может понадобиться помощь психотерапевта или психолога, работающих с нарушениями пищевого поведения и помощь диетолога. Первое, что приходит в голову при жалобах о постоянной неукротимой тяге к сладкому — это наличие инсулинрезистентности. В этой ситуации можно сдать кровь на инсулин, глюкозу и общие анализы крови и мочи. Но лучше не заниматься самодеятельностью, а сразу пойти на прием к врачу, который после осмотра назначит весь необходимый объем обследования и убережет вас от больших проблем со здоровьем.

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