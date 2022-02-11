Как достичь вечной молодости, или лучше не надо

Кадр из фильма «Невероятно, но факт»

Фестиваль в разгар омикрона проходит для тех, кто может похвастать двухфазной европейской прививкой, имеет желание каждый день сдавать ПЦР и в случае заражения замуровать себя в карантине. «Невероятно, но факт» - можно сказать о такой ситуации, но это и название (Incroyable mais vrai / Incredible But True) прекрасно придуманной абсурдистской комедии от автора многих вещей в этом жанре («Резина», «Жвалы») французского режиссера и диджея Квентина Дюпье.

Несколько закостеневший в своем неизменном остроумии Дюпье верен своим интригующе-несуразным сюжетам, но в новом усилии превосходит сам себя. Невероятно, но факт: очередную бредовую историю он рассказывает с отточенным формальным мастерством и не свойственной ему ранее глубиной настоящего сюрреалиста. Немолодая семейная пара покупает дом, в подвале которого таится лаз, спустившись в который попадаешь … в тот же дом, только на 12 часов раньше. В то же время каждый проделавший этот путь оказывается … на 3 дня моложе. Натурально мать семейства почти перестает видеться с мужем, бегая по проходу туда-сюда в попытке омоложения и предотвращения не за горами маячащей смерти. Теория относительности Дюпье неутешительна, но аксиоматична: нельзя превратить в наливное яблочко полный червей сухофрукт, даже если повернуть время вспять, ничего хорошего из этого не выйдет.

Конкурс подростково-молодежного кино Generation открылся картиной «Новички» (Rookies) Тьерри Демезьера и Альбана Теурлаи - документальным фильмом, сделанным с таким размахом, что, если не знать, не сразу и скажешь, что он неигровой. Действо разворачивается в престижной парижской танцевальной школе Тюрго, где проходит любопытный социально-культурный эксперимент - интеграция в состав белых учащихся чернокожих и арабских учеников с неблагополучных окраин. Последние знают толк в хип-хопе, но отстают по части общего образования - обучение в Тюрго дает им шанс не только последующей социализации, но и другого качества жизни. Впрочем, не все ученики это понимают и ценят, но святые учителя как могут стараются достучаться и до них.

Конкурс подростково-молодежного кино Generation открылся картиной «Новички»

Во внеконкурсной программе «Панорама» показали один из самых скандальных фильмов Берлинале-2022 - немецкую картину «Grand Jeté» (балетный термин, обозначающий самый трудный для исполнения прыжок). Главная героиня фильма Изабель Стевер (одним из продюсеров выступила Ольга Дыховичная, сценарий (по роману Анке Стеллинг) написала Анна Меликова) - изможденная, со сбитыми в кровь ногами балерина по имени Надя. Когда-то ради карьеры она оставила на попечение матери своего сына. Марио вырос большим удальцом: в ночных клубах он участвует в соревнованиях по поднятию привязанных к гениталиям тяжестей. Взяв вес в 3 кг и победив в соревновании, Марио не может не впечатлить привыкшую к истязаниям собственной плоти мать.

Во внеконкурсной программе «Панорама» показали один из самых скандальных фильмов Берлинале-2022 - немецкую картину «Grand Jeté»

Оставив убивающий ее балет, она ближе сходится с почти незнакомым ей молодым человеком. То, что происходит между ними, технически называют инцестом, но к нему примешиваются и сильные садо-мазохистские нотки: мать не может не чувствовать свою вину перед сыном и пытается ее загладить в меру сил. Смелая (по всем, а по нынешним временам особенно) драматическая коллизия убедительно разыграна отчаянными артистами и вызывает умеренное сочувствие по отношению к тем, чье психическое (и не только) здоровье разрушено неумеренными артистическими амбициями. Невероятно, но факт.