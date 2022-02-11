Тайны королевы зефира

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга Марины Невской

Марина Невская получила от поклонников своего творчества настоящий титул - королева зефира. Приготовлением воздушного лакомства она занимается уже почти семь лет и достигла в этом действительно высоких результатов. В ее Инстаграме более 130 тысяч поклонников, вдохновляющихся шедевральными рецептами и высокохудожественными фотографиями оригинальных десертов.

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга Марины Невской, в которой она делится со всеми желающими всеми секретами мастерства. Мы поговорили с автором книги.

- Марина, сейчас вас называют королевой зефира. А как все начиналось? Ваша основная профессия была связана с кондитерским искусством?

- Я вообще никогда не была связана с этим. Больше того, я не люблю готовить. У меня экономическое образование, и очень долгое время я работала технологом в индустрии красоты. С кондитерской мои пути не пересекались, ну разве что в школе на уроках труда, когда мы делали какие-то тортики. Однажды на работе подруга угостила меня веганским мороженым. Я взяла рецепт и приготовила его дома. Потом мне стало интересно: а что еще можно сделать веганского? Нашла в интернете рецепт веганского зефира. А потом решила попробовать приготовить и обычный зефир. Вот он долго не получался! Но у меня характер упертый, и через 4 месяца я добилась идеальных результатов методом проб и ошибок.

- Как вы побороли эти неудачи? Придумали свою технологию?

- Почему зефир может не получиться? Из-за невнимания, из-за того, что мы читаем рецепт на бегу, между строк и упускаем что-то важное. Зефир такого отношения не любит.

Мне было проще, чем обычным людям, ведь я по образованию технолог, хоть и не пищевой, а химической промышленности. А что значит технолог? Это человек, который скрупулезно все рассчитывает-просчитывает, записывает граммы. Я анализировала свои записи, выявляла ошибки, исправляла их.

Бывает, что зефир не получается с первого раза. Если мы не разбираемся в теории, нам непросто повторить как надо. Технологий я на тот момент не придумывала. Рецептов зефира очень много в интернете, они похожи и различаются лишь количеством ингредиентов. Но в печатном рецепте профессионалу бывает нелегко описать все нюансы. Какие-то моменты профи считает само собой разумеющимися, а новичок о них никогда не слышал. Именно из-за этих нюансов и не получается нужный результат.

У меня есть опыт проведения «живых» мастер-классов по крафтовым сладостям, по зефиру. Я понимаю, чего хотят люди и что им важно. Вопросы у учеников возникают самые разные: и какой миксер выбрать, и какой сахар, сколько взвешивать в граммах и сколько в ложечках. Мои рецепты отличаются от остальных своими подробностями, я не опускаю все эти важные моменты. Поэтому у тех, кто готовит по моим рецептам, все получается с первого раза, и трудную дорогу испытаний, которую когда-то одолела я, они не проходят.

- «Дом зефира» - кто придумал такое название?

- Его придумала не я, а мой издатель. Мы долго думали коллективно, какое дать название книге, и Наталья предложила это. Люди приходят ко мне, им уютно, о них заботятся, у меня никогда нет никаких скандалов. У нас очень домашняя атмосфера. Отсюда и «Дом зефира».

- Изучая тонкости рецептов, невозможно не погрузиться в историю этого лакомства.

- Да, конечно! Я очень люблю историю. В каком бы городе ни была, всегда иду в краеведческий музей. Когда смотрю какой-то фильм и вижу там исторического персонажа, всегда бегу искать про него информацию. Как только я начала делать зефир, сразу стала изучать его историю, даже в библиотеку ходила. И узнала много интересного.

Зефир в том виде, в каком мы его знаем, пришел из Франции. А туда попал… от нас, из России. Прародитель зефира - наша пастила, которая на Руси появилась еще в XIV веке! Что любопытно, во Франции зефир не прижился. Он считается сугубо российским лакомством. Нигде больше в мире ничего подобного нет!

- А как же маршмеллоу?

- Американцы действительно называют маршмеллоу зефиром, но к настоящему зефиру он отношения не имеет. Он отличается и по консистенции, и по ингредиентам.

- Кстати, почему зефир всегда состоит из двух половинок?

- Наверное, потому, что одной половинке скучно и она ищет себе вторую? Когда я изучала историю зефира, то узнала, что в 1960-х годах в нашей стране это было очень популярное лакомство, его производило великое множество фабрик. Увы, к простым гражданам зефир поступал лишь трех видов - крем-брюле, в шоколаде и ванильный. Да и этот приходилось «доставать». А в действительности, его делали самых разных вкусов, в том числе айвовый, сливовый, клубничный. Делали в виде грибочков с шоколадной шляпкой. Так что две половинки - это миф.

- Когда-то зефир использовали в качестве лекарства. И сейчас в сети можно найти рецепты: выпейте чаю с зефиром - и боль в горле отступит. Вы замечали за ним такие свойства?

- Сети не всегда стоит доверять! Эта история как раз про маршмеллоу. Когда-то, когда еще не было желатина, его делали на основе сока лекарственного растения, и употребление такого продукта действительно оказывало лечебное действие. А зефира тогда еще не было, потому что не существовало таких технологий.

- Многие считают, что зефир - это правильное питание. Можно ли его делать без сахара? И сколько можно съесть без ущерба для фигуры?

- Без сахара, конечно, зефир существовать не может. Но при его изготовлении используются только натуральные продукты - фруктовое или ягодное пюре, агар-агар, пектин, яичный белок. Никаких консервантов и химических добавок там нет. Если съесть одну штучку зефира, это будет правильное питание, а если полкило - то, конечно, нет. Но ведь так во всем!

Зефир, бывает, делают на сахарозаменителе и веганский. Но полезность сахарозаменителей не доказана.

- Вы пробуете приготовить зефир необычных вкусов. С черноплодкой, с томатом и базиликом. Как реагируют дегустаторы на такие новшества? Это еще десерт или уже что-то другое?

- Мир не стоит на месте. Сейчас огромное разнообразие продуктов, и мы избалованы вкусами. Современная молодежь - очень жадная до новых вкусов. Есть клиенты, которые постоянно хотят чего-то новенького. Я делаю зефир с перцем чили, и вот его многие обожают! В зефире важно правильно рассчитать пропорции, чтобы он оставался зефиром, но, например, с легкой ноткой базилика.

Игра со вкусами - это не просто. Нельзя, чтобы один вкус затмевал все. Вот взять зефир с лавандой. Многие морщатся, потому что у нас в сознании лаванда - это таблетки от моли, мыло, духи, и сложно понять, как это будет в зефире. Но когда ты знаешь, сколько надо добавить лаванды, чтобы и другие ингредиенты при этом играли, то все получается очень вкусно. Я технолог, и, конечно, мне легче все рассчитать. Мне скучно делать привычные вкусы, хочется экспериментировать и открывать что-то новенькое.

- Вы делаете зефир почти семь лет. Это ежедневное занятие? Много накопилось рецептов?

- Сейчас я уже не занимаюсь зефиром ежедневно, в мою жизнь ворвалась фотография, и она забирает немало времени. А рецептов и секретов собрано очень много. В книгу «Дом зефира» вошла всего одна треть из того, что есть.

- Из чего еще собираетесь создать любимое блюдо? И есть ли такие продукты, с которыми зефир не дружит?

- Есть поговорка: «Правила созданы для того, чтобы их нарушать». Зная технологию, ты всегда можешь найти обходные пути. Для меня новые вкусы - это всегда вызов. Пока у меня все получается. В рецепте зефира - яичный белок, а он не дружит ни с чем масляным. Вот, например, облепиха и цедра не очень подходят для зефира, в них много масла, но обходные пути существуют. Если у вас есть опыт, можно поэкспериментировать. А новичкам, конечно, лучше следовать проверенным рецептам.

Мне хочется углубиться больше в свою технологию зефира, и сейчас я занимаюсь патентом на нее. Эта технология облегчит жизнь многим, кто делает зефир. И я хочу еще попробовать травяные ноты. Это должно быть и вкусно, и эстетично.

- С какого рецепта в книге «Дом зефира» вы рекомендуете начать нашим читателям, чтобы точно все получилось?

- Самые первые рецепты в каждой главе, конечно, самые упрощенные. Но начать можно абсолютно с любого. Главное, быть внимательным. Необходимо обязательно прочитать дополнительный материал, чтобы понимать, что делаешь и зачем. Сложных рецептов в книге нет.

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