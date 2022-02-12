Похудевшая на 16 кило Мария Максакова показала фигуру в купальнике

Мария Максакова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперная певица Мария Максакова за последние годы резко прибавила в весе. Артистка решила избавиться от лишних килограммов и села на жесткую диету. За несколько месяцев ей удалось сбросить 16 килограммов. Результатами похудения певица похвасталась в Инстаграме. Максакова отправилась искупаться в бассейне, а заодно сняла видеоролик, в котором она позирует в черном купальнике.

Мария отметила, что показать фигуру после похудения ее попросили подписчики. Певица действительно очень постройнела. Сейчас она весит 67 килограммов, и это еще не предел. Артистка рассказала, что сидит на интервальном голодании. Она ест раз в день, принимая пищу через каждые 20 часов. В основном ее трапезы приходятся на ужин, а завтраки и обеды она пропускает. По утрам она обычно пьет черный кофе без сахара.

Певица сбросила 16 килограммов. Фото: Инстаграм.

- Сейчас вешу 67 килограммов, хочу дойти до 65. А грудь моя при этом не меняется, - кокетливо уточнила Максакова, продемонстрировав на камеру пышный бюст.

Интервальное голодание – довольно популярная диета среди звезд. Например, ее придерживается Лариса Долина. Благодаря такой схеме приема пищи певица похудела на 21 килограмм. Правда, расписание у Долиной все-таки не такое жесткое, как у Максаковой: она ест два раза в день, обычно пропуская ужин. При этом врачи подчеркивают, что такой ритм питания подходит далеко не всем и может серьезно «посадить» организм.

Максакова похвасталась пышным бюстом. Фото: Инстаграм.

Не так давно Максакова жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Оперная дива и экс-депутат Государственной думы рассказала, что тяжело перенесла смерть мужа. В марте 2017 года ее супруга Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. На фоне сильнейшего стресса Максакова начала стремительно лысеть. Спасти волосы не удавалось – они просто лезли клочками. Чтобы как-то скрыть облысение, певице пришлось сделать короткую стрижку.

- Через несколько месяцев после гибели мужа я коротко постриглась, - рассказывала 44-летняя Максакова. - Тогда большая часть моей шевелюры попросту оставалась на подушке. Таким образом мой организм реагировал на стресс. Было бесполезно сохранять клочки волос, и я просто пошла к парикмахеру.

Певица ест раз в сутки каждые 20 часов. Фото: Инстаграм.

Певица переехала из России на Украину в декабре 2016 года вместе с мужем. После громкого убийства Вороненкова Максакова осталась в Киеве, где одна растит сына Ивана. Со старшими детьми от первого брака, оставшимися в Москве — сыном Ильей и дочкой Людмилой, она общалась только по телефону. А с матерью, знаменитой актрисой Людмилой Максаковой, не разговаривала вовсе.

После отъезда из Москвы Мария преподавала академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины и выступала с концертами. У певицы есть немецкое гражданство (ее отец был немецким бизнесменом, Максакова родилась в Мюнхене), однако она не раз говорила, что переезжать в Европу на ПМЖ не собирается.