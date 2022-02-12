Сводка по коронавирусу в мире за последнюю неделю, по состоянию на сегодня, 12 февраля 2022 года: Пандемия пока не завершается

Новости по коронавирусу в мире – в еженедельной подборке «КП» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) пока не испытывают особого оптимизма в отношении пандемии коронавируса. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявил, что пандемия «пока не завершается». Он, как и многие другие эксперты, считает, что коронавирус мутирует, а это означает, что появятся новые его варианты.

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По оценке ВОЗ, ведущей среди прочего еще и статистические подсчеты, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире за последние полгода удвоилось и достигло отметки в 400 миллионов.

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Заболеваемость коронавирусом в последние месяцы заметно росла в Африке, но, наконец, там эти показатели стали снижаться, а количество смертей от COVID-19 уменьшилось впервые с момента появления на Черном континенте «омикрон»-штамма. Эксперты ООН также подсчитали, что вспышка «омикрона» стала четвертой по счету волной пандемии в Африке, и длилась она 56 дней, став самой короткой.

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Европейский комиссар, курирующий вопросы здравоохранения, Стелла Кириакидес сообщила, что вакцины от коронавируса получила половина всего населения нашей планеты. В некоторых странах уровень вакцинации достиг 70-90% от всех жителей. Меньше всего вакцинированных – в африканских государствах.

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Европейские страны одна за другой ослабляют карантинные ограничения. Как уже сообщалось, Швеция и Дания еще на прошлой неделе практически полностью отменили все противоэпидемиологические меры. Теперь к ним прибавилась Чехия, правительство которой объявило, что с 1 марта в этой стране единственным ограничением будет лишь ношение масок в общественных местах.

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Об отмене обязательного ношения масок во всех местах, за исключением школ и медучреждений, объявила и губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Однако, она оставила за владельцами бизнесов, мэрами городов и руководителями учреждений право самим решать необходимость продления на тот или иной срока масочного режима.

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Ученые обнаружили в США антитела к «омикрону» у диких оленей. Часть обследованных ими животных была заражена коронавирусом. Вирусологи опасаются, что это может привести к новым мутациям COVID-19 и обратной передаче опасных штаммов человеку.