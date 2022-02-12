«Грустный видок»: Бузова снялась топлесс, а поклонники не оценили

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова сейчас снимается в новом сезоне телешоу «Звезды в Африке». Съемки проходят в ЮАР, и поющая телеведущая постоянно выкладывает в соцсетях провокационные фото из этой жаркой страны. Последний снимок звезды «Дома-2» и вовсе поверг подписчиков ее Инстаграма в шок. Ольга снялась топлесс в душе. Из одежды на ней – только зеленые плавки, не скрывающие ягодиц.

На снимке Бузова позирует спиной к камере, стоя под струями воды.

- Движемся к экватору съёмочных дней в Африке. Я даже не слежу, какой день недели, какое число. У меня есть шоу «Звезды в Африке», и живу я только этим сейчас, - кокетливо подписала Оля свой обнаженный снимок.

Ольга снялась топлесс, но поклонники это не оценили. Фото: Инстаграм.

Наверняка Бузова надеялась пробудить в подписчиках шквал восторженных эмоций. Но просчиталась – ее откровенное фото вызвало волну критики. Телеведущая так часто делится в соцсетях снимками без одежды, что каждый новый «голый» кадр вызывает у фолловеров скорее раздражение, чем восторг. К тому же подписчики не оценили ее вид сзади, заявив, что певице стоит подкачать «пятую точку» в спортзале.

«Грустный видок», «Висяк сзади», «Отключите Бузовой интернет», «Раньше вы были интересней, сейчас очень много вульгарного», «Невероятная фотка, с большим смыслом», «Недавно Ольга негативно прокомментировала видео, где девушка вульгарно танцевала. Видимо, такие фото - искусство?», «Чем больше отчаяния, тем больше голого тела в инсте», «Ой! Да сними ты уже трусы», «Одно и то же», - пишут пользователи в комментариях.

Новый сезон шоу «Звезды в Африке» Ольга снова ведет в паре с Михаилом Галустяном. Участники реалити поселились в лагере среди джунглей ЮАР. Уже известно, что в новом сезоне снимаются Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс. Звездам предстоит пройти немало испытаний – как физических, так и моральных. Если участник шоу понимает, что больше не в силах терпеть все происходящее, он может крикнуть: «Я звезда! Заберите меня отсюда!». И тогда он немедленно покидает шоу. В финале победитель получит пять миллионов рублей, которые будут перечислены на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.

Съемки проходят в ЮАР, и поющая телеведущая постоянно выкладывает в соцсетях провокационные фото из этой жаркой страны. Фото: Инстаграм.

На днях соведущий Бузовой Михаил Галустян пошутил над ней в одном из интервью. Когда шоумена спросили, готов ли он к экстриму, Михаил ответил:

- Для меня самый большой экстрим — это то, что я лечу в Африку с Бузовой! Чего еще вы от меня хотите? Я стою с ней рядом и веду шоу. Какие еще испытания могут быть хуже?

После расставания с блогером Давидом Манукяном Ольга так и не нашла нового избранника. Многие уверены, что многочисленные голые фото, которые она публикует в Инстаграме, - это отчаянная попытка привлечь к себе внимание сильного пола. Коллега Бузовой по шоу-бизнесу Алена Апина так не считает: певица встала на защиту звезды "Дома-2", которую то и дело пытаются сосватать. Апина уверена, что у Ольги есть все шансы выйти замуж, но вместо этого она выбрала карьеру и саморазвитие.