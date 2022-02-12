Дочь Навки и Пескова рассказала, что будет рада будущему братику или сестренке

Татьяна Навка с дочкой Надей. Фото: Инстаграм.

Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в свои семь лет – настоящая звезда. Маленькая Надя выступает в ледовых шоу вместе с мамой, показывая невероятные для таких лет мастерство и трудолюбие. Неудивительно, что у девочки уже появились свои поклонники. В Инстаграме Татьяна Навка опубликовала видео, в котором ее дочь отвечает на вопросы подписчиков.

Юная Надя Пескова рассказала, что, как и ее звездная мама, обожает фигурное катание. Девочка хотела бы в будущем стать тренером и постановщиком ледовых шоу. Кроме фигурного катания Надя в свободное от учебы время занимается танцами. А еще Надежда Пескова призналась в своих заветных желаниях: она мечтает победить на Олимпиаде и съесть много сладостей. Что касается нелюбимых блюд, то дочке фигуристки не нравится авокадо и мороженое с его вкусом.

Подписчики юной звезды поинтересовались: хотела бы она, чтобы у нее появились братик или сестренка. На что Надежда ответила утвердительно. К слову, ранее Навка и Песков не комментировали свои планы по поводу пополнения семьи. Судя по тому, что маленькая Надя не против братика или сестрички, это вполне может случиться.

Дочь фигуристки призналась, что не против пополнения в семье. Фото: Инстаграм.

К своим семи годам дочка Навки уже многое знает и умеет. Юная Надя занимается фигурным катанием и балетом, берет уроки вокала, учит английский, французский и китайский языки. Татьяна говорит, что занятия и тренировки приносят ее дочери большое удовольствие, и отмечает, что очень ей гордится. В пять лет Надежда дебютировала в ледовом шоу продюсерского центра Татьяны Навки «Спящая красавица». Девочка вышла на лед вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Надя откатала несколько спектаклей, ни разу не пожаловавшись на усталость.

Напомним, Татьяна Навка родила дочь в августе 2014 года. От предыдущего брака с тренером Александром Жулиным у спортсменки есть старшая дочь Саша.