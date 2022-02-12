В США популярная интернет-игра помогла спасти пенсионерку, взятую в заложницы

Прибывшие правоохранители обнаружили, что дом Дениз Холт захвачен неизвестным

Игра Wordle, ставшая в последнее время безумно популярной в США, помогла спасти 80-летнюю жительницу Иллинойса.

Дочь пенсионерки забеспокоилась, когда не получила от матери традиционного сообщения об очередной разгаданною ею головоломке.

Игра Wordle, созданная программистом Джошем Уордлом (кстати, в названии он обыграл свою фамилию) в начале этого года побила в США рекорды популярности – люди начали играть в нее целыми семьями.

Правила игры незамысловаты: каждый день участникам дается одно слово из пяти букв, которое они должны угадать за шесть попыток. Многие знакомые друг с другом участники делятся своими догадками и подсказками.

Именно так и поступала пожилая Дениз Холт – ежедневно она отправляла своей дочери Мередит вариант очередного ответа.

В один из дней Мередит не получила традиционного сообщения, на звонки пенсионерка не отвечала, и женщина, живущая в другом городе, позвонила в полицию с просьбой наведаться в дом ее матери.

– Моя мама никогда не пропускала возможности поиграть в Wordle. Это было очень странно, – рассказала Мередит журналистам.

Прибывшие правоохранители обнаружили, что дом Дениз Холт захвачен неизвестным, который, вооружившись двумя ножами и забаррикадировав дверь, кричал что-то невнятное. В конце концов полицейским удалось задержать неуравновешенного мужчину, а хозяйку дома обнаружили запертой в ванной.

– Я не думала, что выживу, – поделилась пожилая женщина с CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купи почку, а на сдачу возьми дочку»: В Афганистане бум торговли органами и людьми

Доведенные до крайней нищеты афганцы продают свои органы и детей (подробности)